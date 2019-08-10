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Жизнь видного службиста Майка (Джерард Батлер) налаживается: любимая жена (Пайпер Перабо), работа ― охрана не менее любимого президента (Морган Фриман) и малышка дочь. Вот-вот честного и трудолюбивого ангела-хранителя назначат главой секретной правительственной организации. Но героя уже давно мучают головные боли (виной иракское прошлое), а на главу государства прямо в канун назначения Майка на важный пост совершено спланированное нападение. В живых остается президент и сам Майк, проходящий по…