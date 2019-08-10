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Падение ангела Падение ангела
Киноафиша Фильмы Падение ангела Отзывы о фильме «Падение ангела»
Angel Has Fallen Падение ангела 2019 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Падение ангела»

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Наша рецензия

Жизнь видного службиста Майка (Джерард Батлер) налаживается: любимая жена (Пайпер Перабо), работа ― охрана не менее любимого президента (Морган Фриман) и малышка дочь. Вот-вот честного и трудолюбивого ангела-хранителя назначат главой секретной правительственной организации. Но героя уже давно мучают головные боли (виной иракское прошлое), а на главу государства прямо в канун назначения Майка на важный пост совершено спланированное нападение. В живых остается президент и сам Майк, проходящий по…

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Николай Алексеев 10 августа 2019, 11:38
ну сколько можно снимать эту бредятину!
10 августа 2019, 11:38 Ответить
Алексей Немченко 22 августа 2019, 19:25
Оценка
Только что покинули зал.
Что бы не сполерить как многие умеют.
Даже если вы не смотрели предыдущие 2 части такие как "Подение Олимпа" и "Подение Лондона" то советую сходить на выходных. Боевик хороший и понятный с первых минут, не нужно копаться в сюжете и это большой +.
Хоть это и не для большого экрана фильм, я все ровно сходил на его.
22 августа 2019, 19:25 Ответить
nata-2708 23 августа 2019, 19:02
Оценка
Хорошая игра!!!
23 августа 2019, 19:02 Ответить
Евгений Стешенко 24 августа 2019, 00:53
Оценка
Нормальный такой, среднестатистический боевичек, куда американцы уже по традиции приплели Москву. Оценка 7 из 10
24 августа 2019, 00:53 Ответить
ani1489 27 августа 2019, 07:57
Оценка
Шикарный фильм!!! Сходите обязательно посмотрите!!!
27 августа 2019, 07:57 Ответить
alfiya7163 2 сентября 2019, 16:30
Оценка
Не ожидала, что фильм окажется интересным и захватывающим.... Рекомендую!
2 сентября 2019, 16:30 Ответить
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