1 ATV Chase Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:19

2 Crime Scene Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:00

3 Dad Looking for Lost Son Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:30

4 Drop the Bag Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:32

5 Evening, Officer Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:29

6 Freeze Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:58

7 He's Dead Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 0:38

8 Heist Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:14

9 Hostage Situation Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:34

10 I Always Liked Your Pop Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:24

11 In Sight Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:03

12 Lay Down Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:04

13 Let Go of My Son Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:03

14 No Fear Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:20

15 One Shot Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 4:33

16 Proper Gun Care Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 6:04

17 Self Defense Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:26

18 Some Cool Story Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:36

19 Some Kind of Hero Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:35

20 Something Levi Wants Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:32

21 Sorry I Put You Through This Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:48

22 That's My Boy Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 4:01

23 The Key Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:56

24 Stetchels Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 3:48

25 This Is Gonna Hurt Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 2:05

26 This Man Is Dying Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:20

27 Two Million Dollars Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:10

28 Where Am I Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 1:03

29 Who Is That Scott Nickoley, Ryan Franks / Ryan Franks 0:57