Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки тьмы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Слепец
Слепец, 2017: актеры и роли
Blind
Слепец
2017 / США
5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Слепец, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Мэйлер
Michael Mailer
В ролях
Деми Мур
Demi Moore
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
Вива Бьянка
Viva Bianca
Джеймс МакКэффри
James McCaffrey
Карен Гёллер
Ски Карр
Ski Carr
Фрэнк Модика
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Отзывы
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Отзывы
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян