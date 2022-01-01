Наша рецензия

Смайлы-колобки живут в Колобанге. Они изображают нужные эмоции в переписке мальчика по имени Антон. В свободное от работы время колобки ходят в музей, смотрят телевизор, а некоторые из них даже пугают соседей – такие вот шутники-озорники. Но счастливой жизни в Колобанге приходит конец – над миром улыбчивых смайликов нависает угроза. Кто-то украл ночью почтовую собачку, и теперь Антон не может посмотреть почту. Его друг обещает помочь переустановить систему, если до их встречи ничего…