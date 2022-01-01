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Эспен в королевстве троллей Эспен в королевстве троллей
Киноафиша Фильмы Эспен в королевстве троллей Отзывы о фильме «Эспен в королевстве троллей»
Askeladden - I Dovregubbens hall / Ashlad Эспен в королевстве троллей 2017 / Норвегия
6.4 Оцените
17 голосов
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Отзывы о фильме «Эспен в королевстве троллей»

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По легенде король троллей проснется, если принцесса не выйдет замуж до восемнадцати лет. Тогда он утащит ее к себе в пещеру, и бедняжка будет вынуждена провести всю жизнь рядом с ним. Так как желающих стать женой тролля среди принцесс днем с огнем не сыщешь, то и гадать не стоит – все они старались поскорее стать замужними. Но всегда найдется одна строптивая красавица, которая попытается перехитрить тролля и своих обеспокоенных легендой родителей (Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди Лунд).…

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