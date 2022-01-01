Наша рецензия

По легенде король троллей проснется, если принцесса не выйдет замуж до восемнадцати лет. Тогда он утащит ее к себе в пещеру, и бедняжка будет вынуждена провести всю жизнь рядом с ним. Так как желающих стать женой тролля среди принцесс днем с огнем не сыщешь, то и гадать не стоит – все они старались поскорее стать замужними. Но всегда найдется одна строптивая красавица, которая попытается перехитрить тролля и своих обеспокоенных легендой родителей (Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди Лунд).…