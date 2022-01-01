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Состоятельный отец семейства Пьер и молодая, но бесплодная Пенелопа крутят бурный роман, пока их половинки заняты делами. Скорая свадьба и усыновление ребенка подталкивают девушку к решению оборвать любовную связь. Однако после прощального секса герои неожиданно меняются телами. Теперь Пьеру предстоит понять, что значит быть женщиной, а Пенелопа должна полностью прочувствовать всю радость семейной жизни и научиться ладить с детьми. Если они не справятся со своей задачей, то, скорее всего, так и…