Наша рецензия

Известный певец с крайне креативным псевдонимом Алекс (Константин Крюков) окончательно заколебал своими пьяными выходками свою продюсершу (Анастасия Калманович), и она решила, что надо бы его грохнуть, чтобы заработать денег на посмертных сборниках и турне памяти. Но всё идёт не по плану, когда доморощенный киллер Степа (Евгений Ткачук) не выполняет свою миссию и сам вместе с Алексом оказывается в статусе беглеца. Кроме того, к ним присоединяется Настя (Равшана Куркова), поклонница…