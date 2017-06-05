Оповещения от Киноафиши
Королевство 13-й ведьмы

Королевство 13-й ведьмы

Пеппи 18+
Страна Россия
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Новости о фильме
Киану Ривз сыграет одну из главных ролей в российском фильме «Пеппи»
Киану Ривз сыграет одну из главных ролей в российском фильме «Пеппи» Похоже, Киану Ривзу понравилось пребывание в России: актер подписал контракт на съемки в российском фильме «Пеппи», в основу которого ляжет знаменитая сказка шведской писательницы Астрид
5 июня 2017 13:47
