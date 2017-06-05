Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
О фильме
Расписание
Новости
К сожалению, постер отсутствует
Королевство 13-й ведьмы
Королевство 13-й ведьмы
Пеппи
18+
детский
Страна
Россия
Год выпуска
2019
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Киану Ривз сыграет одну из главных ролей в российском фильме «Пеппи»
Похоже, Киану Ривзу понравилось пребывание в России: актер подписал контракт на съемки в российском фильме «Пеппи», в основу которого ляжет знаменитая сказка шведской писательницы Астрид
5 июня 2017 13:47
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
