Наша рецензия

В начале 2016 года Фёдор Бондарчук при колоссальной поддержке государства встряхнул российский прокат, выпустив «Притяжение» — масштабную подростковую фантастику о пришельцах и любви в Чертаново. Картина заработала в прокате больше миллиарда рублей, и дело тут, кажется, не только в массированной атаке ВГТРК. При всей нескладности сюжета и абсурдных перепадах настроения, которые фильм словно перенял от целевой аудитории, «Притяжению» удалось ухватить повестку за…