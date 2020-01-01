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Вторжение 2020 / Россия
6.3 Оцените
199 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Вторжение»

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В начале 2016 года Фёдор Бондарчук при колоссальной поддержке государства встряхнул российский прокат, выпустив «Притяжение» — масштабную подростковую фантастику о пришельцах и любви в Чертаново. Картина заработала в прокате больше миллиарда рублей, и дело тут, кажется, не только в массированной атаке ВГТРК. При всей нескладности сюжета и абсурдных перепадах настроения, которые фильм словно перенял от целевой аудитории, «Притяжению» удалось ухватить повестку за…

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gasan_eric 1 января 2020, 19:56
Фильм хороший. Советую посмотреть.
Много философских вопросов и размышлений. Много аллегорий.
Апокалипсис Мосводоканала.
Очень удачно макнули Ростелеком. За это отдельный респект.
НО не раскрытыми остались очень важные вопросы: почему ядерный взрыв баллистической ракеты из Эшелона 2 не уничтожил корабль инопланетян на орбите? а большая но обычная авиабомба смогла?
Получается, что наши баллистические ракеты не тем начинены?
Раз уже разгласили военную тайну, что у нас есть Эшелон 2, но он не совсем боеспособный, то может быть есть Эшелон 3 ??
Эшелон 1 вообще никто всерьез не воспринимает.
Может ли каждая женщина, которая будет любиться с инопланетянами также управлять большими массами воды ( или другими стихиями) ??
Поэтому корабль хотел убить Юлю? Иначе трудно объяснить смысловое наполнение главной сюжетной линии.
Что не понравилось - прическа и стилистика у персонажа Саши Петрова.
Как то убогонько.Кроме того - сценаристы и постановщики не смогли определиться - с какой стороны у персонажа Петрова лицевой парез ("после ОНМК" - инсульт?? или били??). По ходу фильма он меняется, это новое чудо в исполнении актера. Вот что делает любовь. или ненависть?
1 января 2020, 19:56 Ответить
nt.milaeva 1 января 2020, 20:07
Оценка
Очень понравился первый фильм "Вторжение". Конечно, ожидала, что продолжение будет слабее, но не на столько. Сюжет просто чушь!!! Лучше бы не доснимали, полное разочарование....
1 января 2020, 20:07 Ответить
Алексей Старун 1 января 2020, 20:15
Оценка
Очередное отличное кино и по эффектам и по сюжету!
1 января 2020, 20:15 Ответить
Тамара Иванова 1 января 2020, 23:42
Оценка
Оооочень здорово, очень круто. Всё понравилось. Из того, что показывают сейчас - это лучшее за последние годы...
1 января 2020, 23:42 Ответить
Иван Михеев 2 января 2020, 12:31
Оценка
Неприятный фильм, до последнего не понимаешь мотивацию ни одного из персонажей, непонятно откуда столько положительных отзывов.
2 января 2020, 12:31 Ответить
9178899 2 января 2020, 14:31
в ответ на сообщение Иван Михеев от 2 января 2020, 12:31
Бондарчук пишет
2 января 2020, 14:31 Ответить
сергей богданов 2 января 2020, 16:02
Оценка
Доброго времени суток тем кто это читает!Я не смотрел и не буду смотреть этот фильм официально!те кто снимал и проплачивал, тем кто на просторах инета ищет и блокирует пиратские сайты, не понимают что РОССИЯ не заканчивается на москве,питере и еще двух десятков городов.есть еще села и маленькие города в которых нет кинотеатров и посмотреть фильм могут только в инете (при условии,что у них он есть),а сколько еще селений где нет даже электричества НЕТ!Вы "слывете народными и .т.д",за что?за то что вас посмотрела МОСКВА ?Да пусть она смотрит что угодно и как угодно.А как быть тем кому до кинотеатра 200км-500км?а еще в сарае корова которую надо доить. Чтоб у вас ,у москичей,питерцев,новосибирцев молоко было,что делать им?А ума не хватаетсоздать сайт где за не большие деньги можно увидеть ваш шедевр?и ДА за не большие деньги.на компе нет такого звука и токой картинки .чтоб ваше молокот не стало дороже ивы не кричали что вас обворовывают!
2 января 2020, 16:02 Ответить
Анна Кирсанова 2 января 2020, 18:01
Напрасная трата денег, мне и первая часть не понравилась, а тем более вторую часть и смотреть не хочется, сколько денег на рекламу потратили, фильм для подростков, лучше бы на благотворительность отдали деньги, хоть польза бы была, а то вся страна собирает на операции детям.
2 января 2020, 18:01 Ответить
Анна Кирсанова 2 января 2020, 18:02
в ответ на сообщение 9178899 от 2 января 2020, 14:31
Наверно в бреду пьяном сочиняет!
2 января 2020, 18:02 Ответить
bazukk 2 января 2020, 19:20
Оценка
Много ляпов и сюжетных несостыковок. Основная линия сюжета размыта. Драматизм на троечку. Одноразово.
2 января 2020, 19:20 Ответить
Роберт Кукушкин 2 января 2020, 19:30
Оценка
Полное г..... Не тратьте время и деньги.
2 января 2020, 19:30 Ответить
morning666 2 января 2020, 21:24
Оценка
Ходил на Вторжение с семей. Фильм достойный. Сюжет есть и очень закрученный. Хорошая игра актеров. Спецэффекты. Наконец армия показана не стадом баранов, а хорошо отлаженным механизмом. Наглядно показаны и разжеваны методы управления толпой (стадом) при помощи лжи средств массовой информации и тотальная зависимость от них и смартфонов. Не верьте в ту чушь, которую здесь пишут в отзывах, идите, смотрите и делайте свои выводы.
2 января 2020, 21:24 Ответить
yulashka-solo 2 января 2020, 22:05
Оценка
Не оправдались ожидания
2 января 2020, 22:05 Ответить
scudandy 2 января 2020, 22:13
Оценка
К сожалению где есть бондарчук , фильмы просто не возможно смотреть, жалко актеров. Сценарий никакой
2 января 2020, 22:13 Ответить
navtex454 2 января 2020, 23:02
Оценка
Отличный фильм. Советую тем, кому понравилось Притяжении. Посмотрели на обном дыхании. Меньшиков и Петров олнозначно изюминки этого фильма.
2 января 2020, 23:02 Ответить
rafik.ivanov.85 3 января 2020, 10:04
Бондарчуч это бренд говна !!! Все что не снимет всё попахевает говницом 💩.
3 января 2020, 10:04 Ответить
Андрей Милеров 3 января 2020, 20:13
Оценка
Очень обрадовался когда вышел этот фильм. Ведь фильм притяжение очень мне понравился,с таким сюжетом просто красивый фильм. НО КОГДА Я ПОСМОТРЕЛ ВТОРЖЕНИЕ.... ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНЫЙ О ЧЕММММ ВООБЩЕЕ ОНННН... НЕ КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ....
3 января 2020, 20:13 Ответить
Alessia 3 января 2020, 20:36
Оценка
Фильм дурацкий. Не понравился.
Плохой сценарий, полная ерунда.
3 января 2020, 20:36 Ответить
Тамань 4 января 2020, 11:04
Оценка
Чушь полная, сюжета нет, только на спецэффектах фильм построен. Притяжение намного лучше, этот же из пальца высосан. Актеры только и вытянули на троечку фильм.
4 января 2020, 11:04 Ответить
Инквизиция 4 января 2020, 14:21
Оценка
Скажем так. Попытки играть по правилам пендосов до хорошего не доводят. Зрелищность превалирует над психологической мотивацией. С другой стороны - мне понравилось. Фильм на одном дыхании. Петров даже в образе убожества отыгрывает роль на пятерочку. Ну не все ж быть красавчиком. Красавчики утомляют однообразием. Плюс к карьере Петрова. Интересно было наблюдать как в течении фильма его герой модифицируется как личность и проявляет себя в нестандартных ситауциях. Эта линия особенно удалась. Далее - мотивация фильма как бы такова: любовь победит по любому. Юлию судя по всему преследовали как опасного силового конкурента, отвлекающего главного героя от исполнения протокола и потенциально возможного носителя силы. Граждане, ну неужели все надо разжевывать? Фильм же не детский... Насчет косяка с уничтожением корабля может и ляп, а может и первая попытка сорвалась из-за отсутствия прицельности. В итоге смысл фильма как бы в том, что победит раса у которой есть душа а не разум. Ну, скажем так, не вся раса а российское представительство. Ибо где душа и где пендосы... это 4 разных направления. Ну как подтекст- не все то, что на поверхности - правда. Поэтому надо учиться принимать сложные и нестандартные решения. Ну кто смысла фильма не заметил - сходите на пендосовскую рыгаловку - там точно один смысл - пендосы лучшие( непонятно почему) и поэтому пендосы победят в любой войне. И с инопланетянами и однопланетниками и с голожопой Россией, если так будет ставиться вопрос. Я как бы немного патриотка, поэтому возвеличивание пендосов мне до глубокой... А вот поднятие престижа России каким-то боком но ближе. Может потому что я здесь живу??? В общем, где то 7 из 10 поставить могу. На уровне. Вполне глубокий психологический смысл присутствует. Снято красиво. Актеры молодцы. Отыграли отлично. Верила весь фильм им. А не как Станиславский. Сходите. Реально интересно. 2 часа не могла оторвать пятую точку по необходимости. Боялась пропустить важные поворотные моменты.
4 января 2020, 14:21 Ответить
Инквизиция 4 января 2020, 14:27
Оценка
Кстати, зал был битком. Чудом купили последние билеты.
4 января 2020, 14:27 Ответить
alfiya7163 4 января 2020, 15:06
Оценка
Фильм на троечку..Очень много спецэффектов и ВСЁ...
Халтура Бондарчука...никто (актеры,режиссёр) не выложился на сто процентов...
Никаких эмоций не вызвал этот фильм..тухленько как то...
4 января 2020, 15:06 Ответить
dk 4 января 2020, 17:09
Оценка
гляну у бэдкомедиана
4 января 2020, 17:09 Ответить
alija295 4 января 2020, 18:20
Оценка
Классный фильм. Здорово снят. В отличии от американских аналогов, есть смысл, чувства, сюжет. Актеры играют отлично. Графика выше всех похвал🙌🏻. Очень достойный фильм. Всем советую сходить и оценить самим.
4 января 2020, 18:20 Ответить
Любанчик Халимбаева 4 января 2020, 18:36
Оценка
Если не нравиться то нефиг ходить и писать всякую ерудну
4 января 2020, 18:36 Ответить
Наталия Петряшова 4 января 2020, 20:51
Оценка
Непонятный фильм с непонятным сюжетом. Да и вообще, как таковой сюжет отсутствует. Еле высидела фильм. Я давно такого тупого фильма не видела. Удивлена положительным отзывам. Полная бредятина. Лучше бы повторно сходила на ХОЛОПА.
4 января 2020, 20:51 Ответить
Дима Степаненков 4 января 2020, 22:07
весь фильм меня рвало попкорном,то этой гнилой игры актёров,режиссуры,сценария...за такие фильмы в тюрьму в нормальных странах садят
4 января 2020, 22:07 Ответить
Mikhail Kokin 5 января 2020, 01:25
Оценка
Хорошие спецэффекты и музыка...
Ну, пожалуй и всё!
Бондарчук - как был уровня режиссёра клипов, таким и остался!.. Ещё хороший актер, но в этом фильме он не снимался..
Данное кино, как и многие фильмы Голливуда про стихийные бедствия, апокалипсис, яркие, но "тупые".. Очень, для современной молодежи! Яркая картинка (как в клипах или клубных тусовках), без смысла... Поэтому и игра атеров -0-ая!..
Впрочем, также к своей фантастике относился Д.Лукас!.. Но! Лукас был первым и необычным явлением. А Бондарчук..
В Голливуде, за такие провалы, режиссёры "выходят в тираж"! Только в Нашей стране,"элитная богема", за счёт заслуг своих родственников и чужих (государственных) денег, являются "звездами"!
Увы!!!..
5 января 2020, 01:25 Ответить
Mikhail Kokin 5 января 2020, 01:29
в ответ на сообщение Инквизиция от 4 января 2020, 14:21
Оценка
Просто в Новогодние праздники смотреть нечего! Это, тоже рекламный ход...
5 января 2020, 01:29 Ответить
Дмитрий Ростовский 5 января 2020, 13:03
в ответ на сообщение Алексей Старун от 1 января 2020, 20:15
Мне жаль вас,если вы считаете ЭТО,нормальным фильмом)
5 января 2020, 13:03 Ответить
nanali80 5 января 2020, 13:49
Оценка
Фильм как обычно отстой. Вся переплевалась, как не умели наши снимать, так и не научились.
5 января 2020, 13:49 Ответить
kapu4ino 5 января 2020, 14:19
Оценка
Фильм не имеет художественной ценности, совсем.
5 января 2020, 14:19 Ответить
Евгений Киуру 5 января 2020, 16:39
полная чушь, в прочем как и первая часть. зачем вообще снимать подобное кино. из хорошего только спец эффекты, сюжетная линия никакая. режисер снял фильм, просто потому что мог, и не важно что он может снимать только говно ( исключение 9 рота ) современному Российскому кинопрому, очень далеко до того что делали во времена союза. резюме - фильм полнейшая лажа
5 января 2020, 16:39 Ответить
Дима Степаненков 5 января 2020, 20:57
фильм говно...но вы держитесь
5 января 2020, 20:57 Ответить
marina-belaya-85 5 января 2020, 23:37
Оценка
А мне понравился! И спецэффекты, и любовь, и юмор. Хотя тема инопланетян да и вообще фантастики абсолютно не моё, осталась довольна. Да, и притяжение не смотрела, всё в новинку.
5 января 2020, 23:37 Ответить
Оксана Митрушина 6 января 2020, 02:10
Может и есть замысел в этом фильме...и он мог быть более понятен..., но надо было доработать, додумать, как преподнести это зрителю...местами прямо смешно от ляпов и нестыковок. Несуразность, нелогичность и прочее портят все впечатление. Игра актёров хорошая, спецэффекты... это видимо главное, что хотели нам показать.
6 января 2020, 02:10 Ответить
Василина Ларионова 6 января 2020, 02:14
Оценка
Фильм чушь! Первый понравился,но второй намудрили. Петров играет восхитительно. Но даже он картину не спас.
6 января 2020, 02:14 Ответить
usa1973 6 января 2020, 05:42
Оценка
Как всегда, у Бондарчука, по шаблону раскрученный фильм. Посредственная игра главных героев. Зря потраченные деньги, и время. Хотя, нет, не
6 января 2020, 05:42 Ответить
usa1973 6 января 2020, 06:09
Оценка
...зря. Стало понятно, что его фильмы не стоит смотреть. Циничная халтура, или посредственность «актёров», исполнения ролей «Юли» и «пришельца».
6 января 2020, 06:09 Ответить
Андрей Баранов 6 января 2020, 11:53
Оценка
Полный отстой. Чуть не уснул. Полное отсутствие сюжетной линии. Графика на четыре, сюжет -5. "Притяжение" впечатлил гораздо больше. Честные 0 баллов.
6 января 2020, 11:53 Ответить
Андрей Баранов 6 января 2020, 11:59
Оценка
Забыл сказать... "Холоп"гораздо интереснее. Пусть я недалёкий человек, но Бондарчук и Стругацкие никогда не будут на одной строке.
6 января 2020, 11:59 Ответить
Андрей Баранов 6 января 2020, 12:03
в ответ на сообщение Евгений Киуру от 5 января 2020, 16:39
Оценка
Полностью согласен с Вашим отзывом. Ещё запятые и точки по местам расставить и цены не будет.
6 января 2020, 12:03 Ответить
Александр Серегин 6 января 2020, 18:23
Оценка
3 мысли меня посетило во время просмотра фильма.
1. Местами не плохо сделали компьютерную графику и спец эффекты.
2. Не продумали сценарий.
3. Меньшикову не стыдно сниматься в такой фигне?
6 января 2020, 18:23 Ответить
Константин 6 января 2020, 18:39
Оценка
А мне скорее понравилось. Почитал отзывы до просмотра, боялся что правы авторы негатива, но нет - на мое настроение и ожидания легло неплохо, считаю авторы и актеры вполне себе справились. Т.е. не Армагедон еще, но вполне на уровне фильм и военные наши показаны поинтеллигентнее чем изх американские "коллеги" в Голивудских вариантах катастроф. В общем - зачет - денег и времени не жалко. За праздники посмотрел пока 3 штуки и в порядке убывания "хорошести" расположу так - однозначно Холоп №1 (9), потом этот (7-8), потом Джуманджи (5-6), последний разочаровал, хотя и всяко получше треша про печать дракона.
6 января 2020, 18:39 Ответить
knv1958 6 января 2020, 21:28
Оценка
Притяжение- Фильм даже не одноразовый, кроме шума больше ничего нет. Даже Терминатора в старом исполнении можно смотреть и 9 роту несколько раз--но это произведение, но не искусства. С. Бондарчук перевернулся в гробу, увидив бы этот шедевр.
6 января 2020, 21:28 Ответить
Татьяна Макарова 7 января 2020, 00:24
Оценка
Бред полный, по другому не назвать👎
7 января 2020, 00:24 Ответить
marigood 7 января 2020, 12:48
Оценка
Фильм понравился, как и первая часть. Для Российского кино спецэффекты отличные!
Сама история хорошая и про смартфоны там жизненно😁
Если «Притяжение» понравилось, то и на «Вторжение» стоит сходить.
Мне понравилось.
7 января 2020, 12:48 Ответить
Алина Савина 7 января 2020, 15:32
Оценка
Не знаю, почему все отзывы такие плохие, но мне в целом фильм очень понравился. Конечно, есть несостыковки и киноляпы, но посмотрела на одном дыхании. Очень много спецэфектов, причем на высоком уровне. Конечно, не Аватар, но совсем неплохо. Сходить определенно стоит, хотя бы ради того, чтобы оценить русский экшн, который меня не разочаровал
7 января 2020, 15:32 Ответить
Алина Сафиуллина 7 января 2020, 19:17
Оценка
Фильм "г"
7 января 2020, 19:17 Ответить
yakushev1606 7 января 2020, 20:07
Оценка
Замечательный блокбастер. Давно не видела столь впечатляющих фильмов. Один из редких случаев, когда продолжение гораздо лучше начала. Захватывает с первых минут и не отпускает до конца. Продуманный до мелочей сценарий. Спасибо авторам. Неожиданный поворот с героем Петрова. А дальше смотрите сами - не пожалеете.
7 января 2020, 20:07 Ответить
Лала Курбатова 7 января 2020, 23:54
Оценка
Фильм пустой, никакой. Не стоит тратить время и деньги.
7 января 2020, 23:54 Ответить
Андрюха Фельмер 8 января 2020, 10:49
Оценка
Хуже только притяжение!
8 января 2020, 10:49 Ответить
Алексей Тушин 8 января 2020, 10:55
Оценка
Говно
8 января 2020, 10:55 Ответить
gorbunova55 9 января 2020, 00:37
в ответ на сообщение Иван Михеев от 2 января 2020, 12:31
Оценка
Герои пытаются ответить на вопросы, ответы на которые не легко найти :
Что важнее - спасти жизнь одного близкого, родного человека или спасти жизни тысяч ни в чём не повинных людей.
Что делать , если знаешь, что не виноват, а все уверены, что именно ты и виноват.
Все вокруг обвиняют твоего друга - будешь ли ты его спасать.
Телефон кричит - всё рушится,сын в больнице , сын умер - помчишься , сломя голову мстить, или проверишь, что происходит.
9 января 2020, 00:37 Ответить
Мила GGGGGGGGGG 9 января 2020, 22:18
Оценка
Прекрасный фильм, смотрится на одном дыхании, сюжет понятен вполне, фильм эмоционален в традициях советского кино, а не, как Голливуд- смена картинок, ), кто привык к комиксам, тому лучше всегда смотреть "человека- Паука" там вопросов нет , так, как думать не о чем)) у Бондарчука нет плохих фильмов, более того он раскрывает актеров, Петров именно у Бондарчука стал интересным , спецэффекты отличные, в общем интересный насыщенный фильм, приятно радует в последнее время российское кино- спасибо!
9 января 2020, 22:18 Ответить
Андрей Семенов 10 января 2020, 11:31
Я не смотрел и не стану, потому что как можно объяснить тот факт, что если фильм хороший, тогда почему везде реклама этого фильма и по телевизору(ПО ТЕЛЕВИЗОРУ!) в новостях говорят о том какой фильм крутой и сходите на него! Что якобы люди по прежнему стоят в очередях за билетами. Вчера был в кинотеатре на сеансе другого фильма и в зале на вторжение было всего лишь пара человек. Сдается мне, что зря потрачу деньги - пожтому и не пойду.
10 января 2020, 11:31 Ответить
Сергей Ермаков 11 января 2020, 11:52
Оценка
Бондарчушь полнейшая!
11 января 2020, 11:52 Ответить
Frodo Kuznetsov 11 января 2020, 12:25
Оценка
В фильме очень много недоработок.
Ужасные спец эфекты,сюжетные дыры,
тупость главных персонажей,весь филь о том, что какая Россия хорошая всех победила , а США и Китай сидели ничего неделали.Ну и напоследок фильм недал нам ответы на вопросы из прошлой части ,,Притяжение''.И учитывая всё выше перечисленое не советую смотреть этот фильм.
И вообще русские фильмы отстой.
11 января 2020, 12:25 Ответить
Александр Шибанов 11 января 2020, 18:04
Оценка
С пивом нормально пошло
11 января 2020, 18:04 Ответить
Наталья Коробова 11 января 2020, 22:39
Оценка
Ну... посмотрела... Только потому, что имеем традицию с мужем в выходные сходить в кино.
Захочу ли посмотреть повторно (вот, прям, если по телевизору и бесплатно!)? Нет - однозначно.
Зацепило? Нет, от слова "совсем": сумбурно, бессвязно, непонятно.
Идея? Не смешите! Все, о чем пишут (говорят) "притянуто за уши".
Смотрела ли на часы? Да, второй час фильма вообще каждые 5 минут.
Советую ли сходить? Нет, если только вы не кинокритик и вам не "по работе" надо.
Короче, как часто бывает: реклама фильма лучше, чем сам фильм...
11 января 2020, 22:39 Ответить
zenoniya39 11 января 2020, 23:54
Оценка
Весь сюжет можно было уместить в пол-часа... одни спецэфеекты и компьютерная графика... жалко потерянный вечер
11 января 2020, 23:54 Ответить
lapunin-mikhail 12 января 2020, 11:41
Оценка
Офигенный фильм сама идея кайф снято супер спец ЭФЕКТЫ тоже супер юмор кайф . НАШИ МОГУТ СНИМАТЬ КОГДА ХОТЯТ
12 января 2020, 11:41 Ответить
العين خبيث 12 января 2020, 14:12
Оценка
тупее фильма нет, эря потраченные деньги и время...нет никакого смысла да и сюжета тоже нет...друзьям и знакомым точно не буду рекомендовать, иначе врагов будет больше...
12 января 2020, 14:12 Ответить
anna9529932420 12 января 2020, 20:26
Оценка
Сходили сегодня всей семьёй. Все в восторге. Но есть одно важное Но!!!!!!! Сначала посмотрите первую часть Притяжение!!!!! Чтобы понять во второй части, о чем там вообще речь и каков сюжет. Читаю отзывы и просто в шоке!!!! Люди, зачем вы пишите, что фильм говно, если не смотрели первую часть. Фильм далеко не плохое, качественные спецэффекты, даже с детьми советуем сходить) всем добра и положительных эмоций)
12 января 2020, 20:26 Ответить
dumaygolovoy 13 января 2020, 19:26
Оценка
Фу
13 января 2020, 19:26 Ответить
marinakali 13 января 2020, 22:58
Оценка
Мы ходили на фильм с 11-летним сыном. Ему фильм понравился, наверное из-за спецэффектов. Я вышла с сеанса полностью разочарованная. После такой рекламы, думала увидеть крутой фильм. Не рекомендую никому и второй раз смотреть бы не стала.
13 января 2020, 22:58 Ответить
Елизавета Козлова 14 января 2020, 07:05
Оценка
Никогда не понимала людей, которые сначала ходят на всякое говно, а потом ноют, что фильм не понравился.
14 января 2020, 07:05 Ответить
michail_8608 14 января 2020, 13:28
Оценка
Фильм твёрдая 4. После Притяжения довольно ожидаемые спецэффекты. Сюжет понравился. В целом не жалею что посмотрел. Все таки наш кинематограф выходит на новый уровень, так держать. Спасибо
14 января 2020, 13:28 Ответить
Павел Голубь 14 января 2020, 19:18
Оценка
Ходили с женой на камуфляж. Очень хороштй мульт. Домой не хотелось. И решили сходить на сей чудо Русского кино. Хотя я клялся что не буду смотреть это. Но обстоятельства так сложились. Весь фильм было ощущение что Бондарчук просто испрожняется на зрителя своим кино. Не сюжета, не игра актеров и не спец эффекты не впечатлили. Просто 1 звезда
14 января 2020, 19:18 Ответить
Александра Курушина 16 января 2020, 17:36
Оценка
Посмотрела 1 часть этого фильма "притяжение " мне очень понравилась) И наконец вышла 2 часть этого фильма "Вторжение ".Фильм просто великолепный . Особенно актеры . Этот фильм стоит посмотреть .
16 января 2020, 17:36 Ответить
dumaygolovoy 17 января 2020, 11:00
Оценка
Какашка!
17 января 2020, 11:00 Ответить
Сергей Абашин 17 января 2020, 20:41
Оценка
Такое дерьмо вижу у Бондарчука все чаще, чем дал ше, тем чаще. Ты ГЕНИЙ ПОДЕРЬМУ.
17 января 2020, 20:41 Ответить
Сергей Абашин 17 января 2020, 20:42
Оценка
Дерьмо ещё то
17 января 2020, 20:42 Ответить
Александр Арнаутов 18 января 2020, 14:31
Господин Бондарчук опять взял не тех «негров», которые занимались режисурой фильма вместо него, и они сняли плохой фильм! Но бабло российских налогоплатильщиков освоено, переведено на собственные счета и поэтому все замечательно!
18 января 2020, 14:31 Ответить
Vera Stepanova 18 января 2020, 20:08
Оценка
Итак,я сходила на данный фильм.Это фильм,как по мне-ШЕДЕВР.Самый лучший фильм за долгое время.
Да,для любителей фантастики,эпика и всё тому подобное.Этот фильм с лучшими актерами,при просмотре этого фильма у меня лично был такой интерес смотреть,эпик,эмоции,напряженные моменты, что аж сердце стучало в некоторых моментах,потому что волнение.
Не понимаю тех людей,которые пишут,что сюжета нет,недостаточно эпично,первая часть лучше.Лично я так не думаю,всё хватает,и эта,и та часть превосходны.
Была бы возможность,поставила бы 11).
18 января 2020, 20:08 Ответить
saa.nastya 19 января 2020, 21:51
Оценка
Снимает Бондарчук, а стыдно мне
19 января 2020, 21:51 Ответить
msergey046 21 января 2020, 22:17
Муть полнейшая.Деньги только на ветер выкинули.
21 января 2020, 22:17 Ответить
msergey046 23 января 2020, 07:41
Фильм говео
23 января 2020, 07:41 Ответить
Владимир Нечунаев 24 января 2020, 07:47
в ответ на сообщение сергей богданов от 2 января 2020, 16:02
Ладно 2 первых, а Новосиб тут причем?)
24 января 2020, 07:47 Ответить
druzhi-olga 24 января 2020, 19:14
Оценка
Скучный, не интересный фильм.Не понравился.Спецэфекты тоже не впечатлили. Просто, сбор денег с народа.
24 января 2020, 19:14 Ответить
Алексей Осадчий 24 января 2020, 20:36
Оценка
Фильм не очень, немного туповат. Весь фильм идет подготовка к вспышке сюжета в итоге под конец так за пару минут так глупо все развернули, идея фильма хорошая а снято отвратительно!!!!
24 января 2020, 20:36 Ответить
ulurii 26 января 2020, 18:09
Отличный фильм. Смотрится на одном дыхании. Сюжет, спецэффекты, актёры - всё великолепно!
26 января 2020, 18:09 Ответить
Polar Wolf 27 января 2020, 12:38
Оценка
Сходили на просмотр фильма ,,Притяжение,, ранее, и сейчас ,,Вторжение,. всей семьёй, есть что обсуждать, и 1-ый и 2ой фильм понравился ! С юных лет все увлекаемся фантастикой, она даёт много информации, идей, энергии, развивает воображение, даёт знания о мире в его совокупности и взаимодействии. ,Спасибо огромное Федору Сергеевичу Бондарчуку и всему составу актеров фильма, и работникам киностудии за творческое созидание, за ваш труд и вклад в культуру ! Идея фильма очень интересная, и новаторская даже по сравнению с зарубежным кинематографом . Добрых отзывов было бы больше, если бы позитивные люди не ленились. А вот негативисты (я их называю ,,серуны,, от привычки их обливать грязью всё подряд, ради собственого возвышения за счёт унижения других) ринулись сразу писать свои пасквили, зарабатывая себе черный пиар. Оно и понятно - сами они ничего, кроме этого, создать не могут. Ибо критиковать , как и советовать типа ,.советы постороннего,., всегда легче, чем мыслить новаторски и что-то создавать , часто набивая шишки на лбу. Ибо критики, они только критики и всё - сами они ничего не создали вообще, а уж. что-то лучше - и не создадут подавно никогда. Даже хоть каких-то здравых мыслей или идей нету в их пустословии ! Так что не обращайте на таких внимания, идите вперед как караван мимо лающих собак.
Творческих Вам успехов !
С уважением, семья Егоровых, Санкт-Петербург
27 января 2020, 12:38 Ответить
Polar Wolf 27 января 2020, 12:39
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 11 января 2020, 18:04
Оценка
надо было еще попкорну взять ведерко похавать...и тёлок с чуваками с собой прихватить...
27 января 2020, 12:39 Ответить
Шарик Альбертович 23 марта 2020, 00:58
Оценка
После просмотра фильма, остается странное чувство. Вроде бы неплохо, а вроде бы и вообще никак. Картинка хорошая. Актеры стараются. Шутки веселят. И в первые полчаса фильма, вроде бы даже... а нет, показалось. Все мотивы героев высосаны из пальца и кто-то постоянно пытается натяную бедную сову на глобус. Сценарист был пьян.

Во время просмотра постоянно возникают вопросы о происходящем. Каким образом, при помощи сковороды, Харитон отбился от вооруженного отряда спецназа? Да еще и по уши в черемухе? Он отоварил, вроде бы, троих? А остальные что? На перекур отошли? Где оцепление?

Мотивы Петрова тоже непонятны. Я даже не помню как его зовут в этом фильме, потому-что его физиономия мелькает в каждом, поэтому просто буду называть его - Петров. То он хочет убить пришельца, то не хочет. Отношение к Юле, которая ему всю жизнь загубила, тоже довольно противоречивое. И он то пытается поступить правильно, то пытается защитить Юлю, то творит очередную дичь. Да определись ты уже. Если хочешь защитить Юлю, то не нужно ее оставлять дома с пенсионеркой, очевидно же.

Ну и самый мощный ляп, это Иван вери ступид зольдатен. Персонаж максимально приближенный к генералу, практически его правая рука, не проинформирован о том, что его дурит ИИ на орбите, рассказывая очешуительные истории про то, как Юля взорвала его сына. Каждая собака вокруг в курсе, а он нет. Все перешли на аналоговую связь, напечатали газет. А ему пофигу. Просто сценаристу нужна была причина для конфликта и он высосал ее из натянутой на глобус совы. Все просто. Ну и вишенкой на торте было его колебание, когда он не решался выстрелить, после чего пристрелил одного из героев, т.е. уже пересек ту самую черту, сделал свой выбор и... продолжает тупить до тех пор, пока всех не затопило. Зачем вообще был нужен этот персонаж в фильме? Чтобы выпилить из сюжета одного из персонажей? Нельзя было это обставить иначе? Да там миллион способов было помереть и был выбран самый "логичный". А может быть он нужен чтобы перевыполнить план по фейспалмам от зрителей? Или что бы что? Ответа нет.

Ну и о Юле сказать нечего. Персонаж-бревно, с которым все носятся, которое никак не развивается в ходе повествования, и за которой невероятно скучно наблюдать. На нее просто плевать. Если бы ее пристрелили, я бы даже не расстроился, настолько пустой и бесполезный персонаж.

Как обычно все бабки ушли на картинку, а сценаристам заплатить забыли. И вообще, когда уже сценаристы начнут читать то, что написали?
23 марта 2020, 00:58 Ответить
Дмитрий Ульданов 9 июля 2021, 11:36
Бондарчук это вообще недорежисер. Взять даже его фильм 9 рота. Одноразовая хренотень.
9 июля 2021, 11:36 Ответить
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