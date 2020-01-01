В начале 2016 года Фёдор Бондарчук при колоссальной поддержке государства встряхнул российский прокат, выпустив «Притяжение» — масштабную подростковую фантастику о пришельцах и любви в Чертаново. Картина заработала в прокате больше миллиарда рублей, и дело тут, кажется, не только в массированной атаке ВГТРК. При всей нескладности сюжета и абсурдных перепадах настроения, которые фильм словно перенял от целевой аудитории, «Притяжению» удалось ухватить повестку за…
Много философских вопросов и размышлений. Много аллегорий.
Апокалипсис Мосводоканала.
Очень удачно макнули Ростелеком. За это отдельный респект.
НО не раскрытыми остались очень важные вопросы: почему ядерный взрыв баллистической ракеты из Эшелона 2 не уничтожил корабль инопланетян на орбите? а большая но обычная авиабомба смогла?
Получается, что наши баллистические ракеты не тем начинены?
Раз уже разгласили военную тайну, что у нас есть Эшелон 2, но он не совсем боеспособный, то может быть есть Эшелон 3 ??
Эшелон 1 вообще никто всерьез не воспринимает.
Может ли каждая женщина, которая будет любиться с инопланетянами также управлять большими массами воды ( или другими стихиями) ??
Поэтому корабль хотел убить Юлю? Иначе трудно объяснить смысловое наполнение главной сюжетной линии.
Что не понравилось - прическа и стилистика у персонажа Саши Петрова.
Как то убогонько.Кроме того - сценаристы и постановщики не смогли определиться - с какой стороны у персонажа Петрова лицевой парез ("после ОНМК" - инсульт?? или били??). По ходу фильма он меняется, это новое чудо в исполнении актера. Вот что делает любовь. или ненависть?
Плохой сценарий, полная ерунда.
Халтура Бондарчука...никто (актеры,режиссёр) не выложился на сто процентов...
Никаких эмоций не вызвал этот фильм..тухленько как то...
Ну, пожалуй и всё!
Бондарчук - как был уровня режиссёра клипов, таким и остался!.. Ещё хороший актер, но в этом фильме он не снимался..
Данное кино, как и многие фильмы Голливуда про стихийные бедствия, апокалипсис, яркие, но "тупые".. Очень, для современной молодежи! Яркая картинка (как в клипах или клубных тусовках), без смысла... Поэтому и игра атеров -0-ая!..
Впрочем, также к своей фантастике относился Д.Лукас!.. Но! Лукас был первым и необычным явлением. А Бондарчук..
В Голливуде, за такие провалы, режиссёры "выходят в тираж"! Только в Нашей стране,"элитная богема", за счёт заслуг своих родственников и чужих (государственных) денег, являются "звездами"!
Увы!!!..
1. Местами не плохо сделали компьютерную графику и спец эффекты.
2. Не продумали сценарий.
3. Меньшикову не стыдно сниматься в такой фигне?
Сама история хорошая и про смартфоны там жизненно😁
Если «Притяжение» понравилось, то и на «Вторжение» стоит сходить.
Мне понравилось.
Что важнее - спасти жизнь одного близкого, родного человека или спасти жизни тысяч ни в чём не повинных людей.
Что делать , если знаешь, что не виноват, а все уверены, что именно ты и виноват.
Все вокруг обвиняют твоего друга - будешь ли ты его спасать.
Телефон кричит - всё рушится,сын в больнице , сын умер - помчишься , сломя голову мстить, или проверишь, что происходит.
Ужасные спец эфекты,сюжетные дыры,
тупость главных персонажей,весь филь о том, что какая Россия хорошая всех победила , а США и Китай сидели ничего неделали.Ну и напоследок фильм недал нам ответы на вопросы из прошлой части ,,Притяжение''.И учитывая всё выше перечисленое не советую смотреть этот фильм.
И вообще русские фильмы отстой.
Захочу ли посмотреть повторно (вот, прям, если по телевизору и бесплатно!)? Нет - однозначно.
Зацепило? Нет, от слова "совсем": сумбурно, бессвязно, непонятно.
Идея? Не смешите! Все, о чем пишут (говорят) "притянуто за уши".
Смотрела ли на часы? Да, второй час фильма вообще каждые 5 минут.
Советую ли сходить? Нет, если только вы не кинокритик и вам не "по работе" надо.
Короче, как часто бывает: реклама фильма лучше, чем сам фильм...
Да,для любителей фантастики,эпика и всё тому подобное.Этот фильм с лучшими актерами,при просмотре этого фильма у меня лично был такой интерес смотреть,эпик,эмоции,напряженные моменты, что аж сердце стучало в некоторых моментах,потому что волнение.
Не понимаю тех людей,которые пишут,что сюжета нет,недостаточно эпично,первая часть лучше.Лично я так не думаю,всё хватает,и эта,и та часть превосходны.
Была бы возможность,поставила бы 11).
Творческих Вам успехов !
С уважением, семья Егоровых, Санкт-Петербург
Во время просмотра постоянно возникают вопросы о происходящем. Каким образом, при помощи сковороды, Харитон отбился от вооруженного отряда спецназа? Да еще и по уши в черемухе? Он отоварил, вроде бы, троих? А остальные что? На перекур отошли? Где оцепление?
Мотивы Петрова тоже непонятны. Я даже не помню как его зовут в этом фильме, потому-что его физиономия мелькает в каждом, поэтому просто буду называть его - Петров. То он хочет убить пришельца, то не хочет. Отношение к Юле, которая ему всю жизнь загубила, тоже довольно противоречивое. И он то пытается поступить правильно, то пытается защитить Юлю, то творит очередную дичь. Да определись ты уже. Если хочешь защитить Юлю, то не нужно ее оставлять дома с пенсионеркой, очевидно же.
Ну и самый мощный ляп, это Иван вери ступид зольдатен. Персонаж максимально приближенный к генералу, практически его правая рука, не проинформирован о том, что его дурит ИИ на орбите, рассказывая очешуительные истории про то, как Юля взорвала его сына. Каждая собака вокруг в курсе, а он нет. Все перешли на аналоговую связь, напечатали газет. А ему пофигу. Просто сценаристу нужна была причина для конфликта и он высосал ее из натянутой на глобус совы. Все просто. Ну и вишенкой на торте было его колебание, когда он не решался выстрелить, после чего пристрелил одного из героев, т.е. уже пересек ту самую черту, сделал свой выбор и... продолжает тупить до тех пор, пока всех не затопило. Зачем вообще был нужен этот персонаж в фильме? Чтобы выпилить из сюжета одного из персонажей? Нельзя было это обставить иначе? Да там миллион способов было помереть и был выбран самый "логичный". А может быть он нужен чтобы перевыполнить план по фейспалмам от зрителей? Или что бы что? Ответа нет.
Ну и о Юле сказать нечего. Персонаж-бревно, с которым все носятся, которое никак не развивается в ходе повествования, и за которой невероятно скучно наблюдать. На нее просто плевать. Если бы ее пристрелили, я бы даже не расстроился, настолько пустой и бесполезный персонаж.
Как обычно все бабки ушли на картинку, а сценаристам заплатить забыли. И вообще, когда уже сценаристы начнут читать то, что написали?
Авторизация по e-mail