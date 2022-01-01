Наша рецензия

Веса и Карло по тринадцать. Они лучшие друзья, учатся в одной школе, часто ходят друг к другу в гости. Родители мальчишек тоже очень близки, особенно папа Веса и мама Карло. И своей тяги друг к другу взрослые не стесняются: к чему предрассудки? На дворе 1970-ые – время раскрепощения, сексуальная революция не обошла стороной и небольшой финский город. Свободные духом и жаждущие свободы в делах амурных родители Веса и Карло не понимают своих вторых половинок, тяжело переносящих…