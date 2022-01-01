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Балтимор, 1893 год. Юная Изабель Портер (Элли Галлерани) оказывается ужасно подавленной после смерти родителей. Не в силах справиться с чёрной желчью меланхолии дедовскими методами, её брат Родерик (Джо Пиз) водит сестру по врачам, которые лишь безразлично пожимают плечами. Но очередной проницательный лекарь, доктор Торрингтон (Эрик Робертс), предлагает сердобольному братцу отправить свою подопечную в женский пансионат, который именуют не иначе как «Институт Роузвуд». На первый,…