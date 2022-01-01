Тель-Авив. Live, 2016

Тель-Авив – динамичный и яркий город на Средиземном море, а также уникальный социальный и художественный эксперимент. Но что значит быть художником в этом городе? В документальном фильме «Тель-Авив. Live» город представлен через ведущих израильских художников в различных областях. Они показывают влияние Тель-Авива на их творчество и пытаются расшифровать необычайную творческую энергию города и его международное значение. Используя переплетение прекрасных архивных материалов с личными свидетельствами выдающихся художников, таких как Этгар Керет, Менаше Кадишманн и Идан Райхель, «Тель-Авив. Live» демонстрирует панораму современной израильской жизни.