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Tel Aviv Live

Тель-Авив. Live, 2016

2016 / Израиль
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О фильме

Тель-Авив – динамичный и яркий город на Средиземном море, а также уникальный социальный и художественный эксперимент. Но что значит быть художником в этом городе? В документальном фильме «Тель-Авив. Live» город представлен через ведущих израильских художников в различных областях. Они показывают влияние Тель-Авива на их творчество и пытаются расшифровать необычайную творческую энергию города и его международное значение. Используя переплетение прекрасных архивных материалов с личными свидетельствами выдающихся художников, таких как Этгар Керет, Менаше Кадишманн и Идан Райхель, «Тель-Авив. Live» демонстрирует панораму современной израильской жизни.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 6+
Режиссер
Неллу Кон
Все актеры и съемочная группа
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