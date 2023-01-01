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У самого синего моря
У самого синего моря, 1935: актеры и роли
У самого синего моря
1935 / СССР
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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У самого синего моря, 1935: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Барнет
В ролях
Лев Свердлин
Lev Sverdlin
Алексей Долинин
Сергей Комаров
Николай Крючков
Семен Свашенко
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