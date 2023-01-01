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Полицейская академия Полицейская академия
Киноафиша Фильмы Полицейская академия Полицейская академия, 1984: актеры и роли
Police Academy Полицейская академия 1984 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Полицейская академия, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хью Уилсон Hugh Wilson
В ролях
Стив Гуттенберг Стив Гуттенберг Steve Guttenberg Ким Кэттролл Ким Кэттролл Kim Cattrall Дж. У. Бэйли Бубба Смит Bubba Smith Донован Скотт Donovan Scott Джордж Гейнс George Gaynes Лесли Истербрук Leslie Easterbrook
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