Мориц Даниэль Оппенгейм, 2016

Мориц Даниэль Оппенгейм, «художник Ротшильдов и Ротшильд от художников», был не только первым еврейским живописцем с академическим образованием, но и символом еврейской эмансипации в Германии. Вместе с его бестселлером – изображениями традиционной еврейской семейной жизни – великие достижения немецкого еврейства 19-го века ушли в небытие. Молодой кинорежиссер Изабель Гатоф ищет следы Оппенгейма – его изобразительные мотивы, потомков и наследие – в Германии, Франции и Израиле по случаю возведения первого в мире памятника художнику.