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Киноафиша Фильмы Мориц Даниэль Оппенгейм
Moritz Daniel Oppenheim

Мориц Даниэль Оппенгейм, 2016

2016 / Германия
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О фильме

Мориц Даниэль Оппенгейм, «художник Ротшильдов и Ротшильд от художников», был не только первым еврейским живописцем с академическим образованием, но и символом еврейской эмансипации в Германии. Вместе с его бестселлером  изображениями традиционной еврейской семейной жизни  великие достижения немецкого еврейства 19-го века ушли в небытие. Молодой кинорежиссер Изабель Гатоф ищет следы Оппенгейма  его изобразительные мотивы, потомков и наследие  в Германии, Франции и Израиле по случаю возведения первого в мире памятника художнику.

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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 28 декабря 2016
Возраст 16+
Режиссер
Изабель Гатоф
Все актеры и съемочная группа
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