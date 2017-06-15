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Молодой режиссер Юлиан, отчаявшись получить грант на фильм, отправляется собирать фрукты на плантацию. Он работает в довольно разношерстной компании вместе с оптимистичной и феминистично настроенной американкой Камиллой (Дераг Кэмпбелл), страдающим легким эскапизмом Санчо (Бениамин Форти), решающим все свои дела с помощью маятника, задумчивым, немного отрешенным от прагматичного мира азиатом Хоном (Kyung-Taek Lie) и прижимистым, волевым грузином Зурабом (Zurab Rtveliasvili). Последний то…