Молодой режиссер Юлиан, отчаявшись получить грант на фильм, отправляется собирать фрукты на плантацию. Он работает в довольно разношерстной компании вместе с оптимистичной и феминистично настроенной американкой Камиллой (Дераг Кэмпбелл), страдающим легким эскапизмом Санчо (Бениамин Форти), решающим все свои дела с помощью маятника, задумчивым, немного отрешенным от прагматичного мира азиатом Хоном (Kyung-Taek Lie) и прижимистым, волевым грузином Зурабом (Zurab Rtveliasvili). Последний то…
Все хотят жить хорошо и не работать. И не важно – коммунизм это, капитализм или демократия. Молодой режиссер Юлиан (Юлиан Радльмайер) живет на пособие, в ожидании получить грант на новый сценарий. Деньги заканчиваются, и Юлиану ничего не остается кроме как пойти работать на яблочную плантацию. Под предлогом исследования для несуществующего фильма о коммунизме он приглашает с собой американку Камиллу (Дэра Кэмпбелл), в которую влюблен. Но романтические утопии молодого режиссера разбиваются с первых минут пребывания на яблочной плантации фрау Готфрид – микромодели капиталистического общества. Компания подобралась еще та: «братья по несчастью» Санчо и вьетнамец Хон, которых привел на плантацию маятник, воинственно настроенный и напоминающий товарища Сталина грузин Зураб, русские парни, читающие по вечерам «Анну Каренину»...Фрау Готфрид устраивает для своих подопечных игру: кто соберет больше яблок, получит бонус. И тут мы видим всю прелесть «социалистического соревнования» в капиталистических условиях: Зураб заставляет напарника Юлиана работать за двоих, другие работают по ночам, а третьи воруют друг у друга яблоки в надежде получить заветный эфемерный приз. Радльмайер снял сатиру-утопию о коммунистическом рае, о политическом невежестве и нежелании принять, что коммунизм в современном капиталистическом обществе невозможен. По сути, все работники плантации хотят только одного: жить безбедно и не работать. Но вместо того, чтобы честно работать, они упорно делятся друг с другом своими незрелыми и абсурдными политическими познаниями и планами по новому мировому устройству. Главный объект высмеивания – это, конечно же, сам Юлиан (к слову, он выступает одновременно сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли). Стеснительный, трусливый юноша живет как буржуа, но вынужден временно побывать в шкуре гастарбайтера. Действительно парадоксальная ситуация: интеллигенция, хипстирующая мололежь, живет впроголодь, ожидая подачек, вроде грантов. Юлиан ведет двойную игру: в присутствии позитивно настроенной Камиллы – горячо защищает коммунизм, но стоит ей исчезнуть, как "радикальный режиссер-коммунист" следует слову закона, призывая всех к порядку.И все же, «коммунизму» не чужды чудеса. Однажды на плантации появляется монах – не Франциск Ассизский, как того ожидал Хон, но довольно странный малый: ему не нужна оплата за работу, он берет на себя вину за кражу яблок. Из всей компании наемных рабочих именно монах выглядит самым счастливым человеком (даже несмотря на то, что его принимают за нелегального иммигранта). Монах становится идеалом для Юлиана: он наслаждается тем, что делает для других, не требуя ничего взамен. Как раз такие люди творят «коммунизм без коммунистов», о котором так много споров на плантации. Фильм снят в минималистичной манере, очень выдержанно, строго. Очень надеюсь познакомиться с другими работами молодого режиссера и проследить его творчество. Судя по названию, предшествующая картина «Зимняя сказка пролетариата» поднимала схожую проблематику.
Авторизация по e-mail