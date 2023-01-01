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72 градуса ниже нуля
72 градуса ниже нуля, 1976: актеры и роли
72 градуса ниже нуля
1976 / СССР
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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72 градуса ниже нуля, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Данилин
Serguéi Danilin
Евгений Татарский
Evgeny Markovich Tatarsky
В ролях
Николай Крючков
Валерий Козинец
Олег Корчиков
Oleg Korchikov
Юрий Демич
Михаил Кононов
Олег Янковский
Александр Абдулов
Сергей Иванов
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