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Аватар 4
Отзывы о фильме «Аватар 4»
Avatar 4
Аватар 4
2026 / США
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turkin.artur777
30 апреля 2018, 15:27
Оценка
Ходили всей семьей. Детям все понравилось, получили незабываемые эмоции!!! Спасибо актерам за замечательную игру, режиссеру за отличную постановку. Особенно удивил Федор Бондарчук в дуэте с Киркоровым!!! Определенно пойду еще раз через 5 лет))
30 апреля 2018, 15:27
2
0
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Юрий Чиглинцев
28 июля 2019, 17:48
в ответ на сообщение
turkin.artur777 от 30 апреля 2018, 15:27
Точно понравилось? А то я вот сомневаюсь — идти-не идти через пять лет на премьеру…
28 июля 2019, 17:48
1
0
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setigio
31 мая 2021, 15:36
А где вторая и третья?)
И почему 2026?)
Что за бред...
31 мая 2021, 15:36
0
0
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Шахида Нарметова
13 сентября 2021, 19:17
в ответ на сообщение
Юрий Чиглинцев от 28 июля 2019, 17:48
😄😄😄
13 сентября 2021, 19:17
0
0
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ovch956
8 февраля 2022, 16:26
в ответ на сообщение
Юрий Чиглинцев от 28 июля 2019, 17:48
ну вы шутник, юрий, этого не отнять
что да то да, еще сколько лет до этой премьеры
8 февраля 2022, 16:26
0
0
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sanya.nasir.1999
11 февраля 2022, 13:41
Пожалуйста, мы стараемся
11 февраля 2022, 13:41
0
0
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Сагдат Кузембай
25 марта 2022, 10:13
Иди, кто тебе мешает
25 марта 2022, 10:13
0
0
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Роман Романов
14 июня 2022, 20:30
Будут убыточные все Аваторы , начиная со второго. Слишком долго тянул кота за....хвост....и дотянулся Кэмерон. Если подумать и в первой серии сюжет слабенький. Одни спецэффекты))
14 июня 2022, 20:30
0
2
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Роман Романов
14 июня 2022, 20:32
В 2026 УЖЕ И аМЕРИКИ НЕ БУДЕТ))))
14 июня 2022, 20:32
1
1
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Сергей Стрельцов
17 июня 2022, 11:46
Я хочю пойти штоб 2 часть по воде ещё даже путь воды не кто не смотрел ну ещё гезнаем
17 июня 2022, 11:46
0
0
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Никита Буркаев
4 сентября 2022, 20:49
А почему коментарий под фильмом который ещё не вышел
4 сентября 2022, 20:49
0
0
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User
16 января 2023, 04:59
Все хорошо?
16 января 2023, 04:59
0
0
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И почему 2026?)
Что за бред...
что да то да, еще сколько лет до этой премьеры
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