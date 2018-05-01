Наша рецензия

Это история про Роуз из 1927 и Бэна из 1977, которых разделяют разные эпохи, но объединяет поиск себя и того, что могло бы заполнить пустоту в сердце. Оба они отправляются в Нью-Йорк в погоне за мечтой. Но целью их является отнюдь не жажда славы или денег, как у взрослых, нет. «Мир, полный чудес» рассказывает о таких простых детских желаниях, как стремление обрести родителей, найти друзей и узнать, есть ли им вообще место в этом мире. Это история про взрослых и детей; про зрячих, но…