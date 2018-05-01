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Мир, полный чудес Мир, полный чудес
Киноафиша Фильмы Мир, полный чудес Отзывы о фильме «Мир, полный чудес»
Wonderstruck Мир, полный чудес 2017 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Мир, полный чудес»

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Это история про Роуз из 1927 и Бэна из 1977, которых разделяют разные эпохи, но объединяет поиск себя и того, что могло бы заполнить пустоту в сердце. Оба они отправляются в Нью-Йорк в погоне за мечтой. Но целью их является отнюдь не жажда славы или денег, как у взрослых, нет. «Мир, полный чудес» рассказывает о таких простых детских желаниях, как стремление обрести родителей, найти друзей и узнать, есть ли им вообще место в этом мире. Это история про взрослых и детей; про зрячих, но…

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Александр Кенсин 1 мая 2018, 08:51
Два времени в удивительном мире
Экранизация одноименной книги Брайана Селзника. История Бен и Роуз, которые живут в разных временах.Снята картина частично в цвете - в теплых оттенках, а частично - черно-белая.
При этом та часть, что в цвете современная и звуковая, а вторая - немое кино.
И нет, это не для того, чтобы показать ушедшую эпоху.

Фильм очень трогательный, особенно моменты с девочкой Роуз, вот они цепляют больше всего, естественный и полны чудес.
А с мальчиком Беном немножко не так, он будто ищет утраченное когда-то чудо.
И ему снятся странные сны, где есть волки.

Похожая атмосфера была, наверное, только в романе Джека Финнея, где герой переходил во времени в прошлое, в Нью-Йорк, давно оставшийся лишь на фотографиях.
И город оживал, становился реальным.
Старые книги, черно-белые картины, одежды тех лет, мороженое в стаканчиках.
И музей древностей с кабинетом чудес, он никуда не делся, стоит только захотеть его найти!
Прекрасная музыка Картера Бёрвелла дополняет картину.

Да, в фильме есть Джулианна Мур, и сыграла она очень хорошо, безусловно.
Милли Симмондс - вот настоящее чудо, девочка, для которой это вообще первая роль, а она прожила историю Роуз, как свою жизнь.
А ведь... Милли глухая, поэтому на съёмочной площадке ей помогал переводчик с языка жестов.

​​​​​​​ Удивительная история о приключениях и о том, что в мире еще остались такие люди, которые помогут и поддержат в любую минуту незнакомого человека. А еще - это история о дружбе и чудесах, они совсем рядом. И бумажный кораблик с посланием, плывущий по волнам - это тоже чудо. :)

Моя оценка: 8 из 10.

Copyright © Текст by sunsinta, 2018
1 мая 2018, 08:51 Ответить
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