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Маняшино озеро
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Маняшино озеро 2017 / Россия
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Отзывы о фильме «Маняшино озеро»

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Елена Шарыгина 29 марта 2019, 12:14
Оценка
Маняшино озеро (которое, кстати, мне напомнило каплю, кристальную слезу) - это такой укромный уголок в Душе каждого....не каждый находит это чистейшее озеро этой любви внутри себя... чтобы его открыть, нужно развернуть этот подарок Бога от обертки страданий и уныния.... фильм - это воплощенная Любовь... то вечное, от которого пробирает до мурашек. главное, не забывать никогда, что все, что нужно человеку- это Любовь. Эта самая мощная трансформирующая сила во Вселенной....
29 марта 2019, 12:14 Ответить
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