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Наёмный убийца Гюнтер — настоящая легенда. Он идеально выполняет все заказы, никогда не промахивается, но главное — никто даже не знает, как он выглядит. За все годы профессиональной деятельности он ни разу не попал даже в объектив камеры, как будто умеет менять лица. Киллер по имени Блейк собирает целую команду своих друзей, чтобы убить Гюнтера и официально стать лучшим наёмным убийцей в мире. Чтобы задокументировать это, он нанимает съёмочную группу, которая будет следить за…