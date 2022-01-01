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Убить Гюнтера Убить Гюнтера
Киноафиша Фильмы Убить Гюнтера Отзывы о фильме «Убить Гюнтера»
Killing Gunther Убить Гюнтера 2017 / США
4.7 Оцените
10 голосов
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Отзывы о фильме «Убить Гюнтера»

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Наёмный убийца Гюнтер — настоящая легенда. Он идеально выполняет все заказы, никогда не промахивается, но главное — никто даже не знает, как он выглядит. За все годы профессиональной деятельности он ни разу не попал даже в объектив камеры, как будто умеет менять лица. Киллер по имени Блейк собирает целую команду своих друзей, чтобы убить Гюнтера и официально стать лучшим наёмным убийцей в мире. Чтобы задокументировать это, он нанимает съёмочную группу, которая будет следить за…

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