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Ночная смена Ночная смена
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Ночная смена 2018 / Россия
7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Ночная смена»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Двое сварщиков, оставшись без работы, пытаются совершенно разными способами найти себя. Макс, постоянно думая о своих маленьких детях и безработной жене, соглашается на уговоры бывшей одноклассницы и проходит собеседование в стриптиз-клуб. Благо данные у него отличные, а танцам и искусству обольщения может научить новая подруга Крис. Жена тоже не отстает от супруга и устраивается на работу, причем к давно сохнущему по ней школьному другу. Сергей, напротив, сидит дома и пытается образумить мать,…

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Татьяна Зибинская 3 января 2018, 15:57
В трейлеру говорится о 4 января 2018, а здесь сказано - 16 августа. Фигня какая-то...
3 января 2018, 15:57 Ответить
Ольга Рыженко(Суслова) 10 января 2018, 10:18
Согласна с вами)
10 января 2018, 10:18 Ответить
Люба Жукова 9 мая 2018, 09:50
Лучше остатся дома и посмотреть Майк XXL.Там хоть актеры лучше
9 мая 2018, 09:50 Ответить
Елена 21 июня 2018, 17:46
Оценка
Фильм очень классный. Я смеялась от души. Теперь он в десятке лучших моих фильмов!!!!!
21 июня 2018, 17:46 Ответить
Александр Шибанов 22 июня 2018, 10:40
Оценка
Отличное кино. Хорошее настроение и позитив после просмотра обеспечены.
22 июня 2018, 10:40 Ответить
Оля Григорьева 23 июня 2018, 08:50
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 22 июня 2018, 10:40
Оценка
Абсолютно согласна))
23 июня 2018, 08:50 Ответить
yulya.grigorovich.85 23 июня 2018, 10:52
Оценка
Фильм супер! Смеялась от души. Можно посмотреть еще разок
23 июня 2018, 10:52 Ответить
Анна Кирсанова 23 июня 2018, 12:24
Оценка
Очень смешно! Смеялись до слёз, Деревянко молодец, очень советую!
23 июня 2018, 12:24 Ответить
Pelicuda Adrian 23 июня 2018, 15:00
Оценка
Very nice movie
23 июня 2018, 15:00 Ответить
Елена Дементьева 24 июня 2018, 07:05
Оценка
Супер фильм! Смешно!
24 июня 2018, 07:05 Ответить
lyzmaksim 25 июня 2018, 10:53
Оценка
Ожидали большего, но все равно приятный фильм.
25 июня 2018, 10:53 Ответить
olechka2930 26 июня 2018, 05:52
Оценка
Очень хороший и позитивный фильм!!!! Понравился!!!
26 июня 2018, 05:52 Ответить
Андрей 10 октября 2018, 00:52
Оценка
ничего не ждал от фильма, но очень понравился!
очень понравилась игра Деревянко!
актёры приятные и сыграли здорово. приятно было слушать музыку в фильме, русских рокеров и Агутина ;)) правда не могу понять причину выбора музыкального ряда. сюжет простой и не пошлый.
9 баллов из 10ти!
10 октября 2018, 00:52 Ответить
Егор Нестеренко 19 июля 2019, 12:57
Оценка
Когда выйдет вторая часть ??????
19 июля 2019, 12:57 Ответить
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