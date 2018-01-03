Двое сварщиков, оставшись без работы, пытаются совершенно разными способами найти себя. Макс, постоянно думая о своих маленьких детях и безработной жене, соглашается на уговоры бывшей одноклассницы и проходит собеседование в стриптиз-клуб. Благо данные у него отличные, а танцам и искусству обольщения может научить новая подруга Крис. Жена тоже не отстает от супруга и устраивается на работу, причем к давно сохнущему по ней школьному другу. Сергей, напротив, сидит дома и пытается образумить мать,…
очень понравилась игра Деревянко!
актёры приятные и сыграли здорово. приятно было слушать музыку в фильме, русских рокеров и Агутина ;)) правда не могу понять причину выбора музыкального ряда. сюжет простой и не пошлый.
9 баллов из 10ти!
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