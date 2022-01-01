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Дотошный врачеватель человеческих душ проводит тестирование Ника (Бен Сэфди). Пареньку задают вопрос за вопросом, а он должен озвучивать свои ассоциации с названными предметами и еще докладывать специалисту об истоках каждой обозначенной связи. Мужчина увлечен опросом и, по всей видимости, намерен любезно выведать все, что только можно достать из недр памяти молодого человека, хоть одинокая слеза уже успела оставить след на щеке его подопечного. А вот брату Ника его слезы причиняют боль, он…