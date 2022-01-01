Наша рецензия

Хлоя (Марина Вакт) мучается от болей в животе. Врачи не могут установить причину страданий девушки, и по совету гинеколога она отправляется на прием к психотерапевту. Поль (Жереми Ренье) немногословен. Он редко задает вопросы, но его методы срабатывают. Боли в животе проходят, Хлоя чувствует себя более уверенно и быстро находит работу – смотрительницей в музее. Тем не менее сеансы терапии, по мнению Поля, следует прекратить, по крайней мере, его подопечной надо поискать другого аналитика,…