Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двуличный любовник Двуличный любовник
Киноафиша Фильмы Двуличный любовник Отзывы о фильме «Двуличный любовник»
L'amant double Двуличный любовник 2017 / Франция
6.1 Оцените
22 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Двуличный любовник»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Хлоя (Марина Вакт) мучается от болей в животе. Врачи не могут установить причину страданий девушки, и по совету гинеколога она отправляется на прием к психотерапевту. Поль (Жереми Ренье) немногословен. Он редко задает вопросы, но его методы срабатывают. Боли в животе проходят, Хлоя чувствует себя более уверенно и быстро находит работу – смотрительницей в музее. Тем не менее сеансы терапии, по мнению Поля, следует прекратить, по крайней мере, его подопечной надо поискать другого аналитика,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца
Помните блондинку из «6 кадров»? Гляньте, что с ней стало после пластики
8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков
Об Анисиной забыл: 61-летний Джигурда пустился во все тяжкие
Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле
Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым
Ради семьи: 66-летний Шифрин сообщил об отъезде из страны
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Приложение киноафиши