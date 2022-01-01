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Через воды Через воды
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Fuglene over sundet Через воды 2016 / Дания
6.2 Оцените
14 голосов
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Отзывы о фильме «Через воды»

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Наша рецензия

До 1943 года нацисты не трогали евреев в Дании, и джазовый музыкант Арне Иткин (Давид Денсик) не верил, что ситуация может измениться. Успокаивая жену Мириам (Даница Чурчич), он самозабвенно проговаривал, что Дания не Польша, и им ничего не угрожает. В планах у музыканта была запись новой пластинки на студии, и уезжать из Копенгагена он не собирался. Арне потратил крупную сумму денег на новую гитару и был не готов к тратам, связанным с бегством из страны. Семья Иткин чудом спаслась во время…

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