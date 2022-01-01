Наша рецензия

Испания, 1944 год. Мануэла (Мариан Альварес) работает на предприятии по добыче вольфрама, дома ее ждет больной ребенок и ворчливая старуха-мать, брезгливо относящаяся к девочке, рожденной вне брака. Платят мало, денег едва хватает на жизнь. Ее младшая сестра Кандела (Мануэла Вельес) вместе со знакомыми незаконным путем добывает вольфрам и продает его на черном рынке. Скупщик Брайан (Сэм Лаувейк), по слухам, просто топит купленный товар в океане – лишь бы на оружие не пошел. Мотивы мужчины…