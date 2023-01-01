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Нежный полицейский Нежный полицейский
Киноафиша Фильмы Нежный полицейский Нежный полицейский, 1978: актеры и роли
Tendre poulet Нежный полицейский 1978 / Франция
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Нежный полицейский, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп де Брока Филипп де Брока Philippe de Broca
В ролях
Анни Жирардо Анни Жирардо Annie Girardot Филипп Нуаре Филипп Нуаре Philippe Noiret Катрин Альрик Catherine Alric Юбер Дешам Hubert Deschamps Полетт Дюбо Полетт Дюбо Paulette Dubost Роже Дюма Раймон Жером Raymond Gérôme
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