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Киноафиша Фильмы Топкапи Топкапи, 1964: актеры и роли
Topkapi Топкапи 1964 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Топкапи, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жюль Дассен Jules Dassin
В ролях
Мелина Меркури Melina Mercouri Питер Устинов Питер Устинов Peter Ustinov Максимилиан Шелл Максимилиан Шелл Maximilian Schell Роберт Морли Роберт Морли Robert Morley Джесс Хан Аким Тамирофф
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