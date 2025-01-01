Меню
Топкапи
Награды и номинации фильма Топкапи
Награды и номинации фильма Топкапи 1964
Оскар 1965
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
