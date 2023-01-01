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Angry Birds 2 в кино
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The Angry Birds Movie 2
Angry Birds 2 в кино
2019 / США
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7.8
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58
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Переводчик
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