1 Morning Commute Heitor Pereira 1:12

2 Bird Scouts Heitor Pereira 0:30

3 A Truce Heitor Pereira 2:09

4 Fun Things Heitor Pereira 0:40

5 Washed Away Heitor Pereira 1:28

6 Pigs Investigate Heitor Pereira 0:40

7 Can't Do This Anymore Heitor Pereira 0:44

8 Compatibility Test Heitor Pereira 1:18

9 An Unexpected Guest Heitor Pereira 2:18

10 The Explosives Expert Heitor Pereira 1:40

11 That's My Sister Heitor Pereira 0:25

12 The Brainiac Heitor Pereira 2:20

13 Hatchlings at Sea Heitor Pereira 0:42

14 Special Forces Meeting Heitor Pereira 2:18

15 Emergency Exit Heitor Pereira 3:18

16 That's Not Possible Heitor Pereira 0:43

17 We Need You Heitor Pereira 0:48

18 Submarine Heitor Pereira 0:57

19 Opera Heitor Pereira 0:48

20 Gary's Gadgetry Heitor Pereira 3:28

21 Hatchlings in Space Heitor Pereira 1:48

22 A Few Complications Heitor Pereira 1:28

23 Mighty Eagle's Mistake Heitor Pereira 0:36

24 It's Not Going to Work Heitor Pereira 1:08

25 Break Into the Super Weapon Heitor Pereira 1:44

26 Get That Card Heitor Pereira 1:12

27 Wrong Island Heitor Pereira 0:30

28 Zeta's Revenge Heitor Pereira 2:01

29 Island Evacuation Heitor Pereira 1:40

30 Not a Hero Anymore Heitor Pereira 1:09

31 Silver's Plan Heitor Pereira 6:49

32 Up to Speed Heitor Pereira 3:02

33 It Didn't Work Heitor Pereira 3:58

34 We Did It Heitor Pereira 1:43

35 Red's Speech Heitor Pereira 2:59

36 Egg Exchange Heitor Pereira 2:17

37 Silver Suite Heitor Pereira, Rachel Bloom / Heitor Pereira 1:36

38 Zeta Suite Heitor Pereira 3:20