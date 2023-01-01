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Angry Birds 2 в кино Angry Birds 2 в кино
Киноафиша Фильмы Angry Birds 2 в кино Angry Birds 2 в кино, 2019: актеры и роли
The Angry Birds Movie 2 Angry Birds 2 в кино 2019 / США
7.8 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Angry Birds 2 в кино, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Туроп Ван Орман Туроп Ван Орман Thurop Van Orman
Роли озвучивали
Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Дав Камерон Дав Камерон Dove Cameron Аквафина Аквафина Awkwafina Стерлинг К. Браун Стерлинг К. Браун Sterling K. Brown Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader
Праведник
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