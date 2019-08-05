Наша рецензия

Прошло некоторое время после событий первого мультфильма. На острове птиц появилось новое средство передвижения — множество рогаток. Правда, со свиньями герои так толком и не помирились, но теперь они всё больше обмениваются какими-то мелкими пакостями. Настоящая опасность пришла совсем с другой стороны — безумная злодейка Зета с замёрзшего острова орлов начала бомбардировать соседей ледяными глыбами. И тогда Рэду и его друзьям приходится объединить силы с бывшими врагами, чтобы…