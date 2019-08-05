Прошло некоторое время после событий первого мультфильма. На острове птиц появилось новое средство передвижения — множество рогаток. Правда, со свиньями герои так толком и не помирились, но теперь они всё больше обмениваются какими-то мелкими пакостями. Настоящая опасность пришла совсем с другой стороны — безумная злодейка Зета с замёрзшего острова орлов начала бомбардировать соседей ледяными глыбами. И тогда Рэду и его друзьям приходится объединить силы с бывшими врагами, чтобы…
А так, стоит идти я думаю только ради Бурунова...
Яркое и веселое примирение. Вот и подоспела вторая часть мультфильма об известных наверное всем Птичках. Сразу скажу, что не смотрела предыдущую часть и не являюсь поклонницей игры или чего-либо связанного с Angry Birds. Возможно даже не стала бы смотреть, если бы не появилось время. Но что точно могу сказать — я не пожалела о просмотре.
История мне показалось довольно интересной. Сюжет прост — с какого-то неизвестного Острова начинается обстрел Острова Свиней и Птиц. Обе стороны решают положить топор войны и объединится, чтобы противостоять угрозе. Вокруг этого вообщем-то и строится все повествование.
Ну, не думаю, что стоит тут говорить о визуальной части. Конечно же нарисовано все ярко и красиво. Да и выглядят Персонажи довольно привлекательно, в том плане, что на них приятно смотреть.
Мне понравилась Музыка. Она была уместной и очень подбадривающей. С шутками дела обстоят тоже хорошо. Может они и не блещут какой-то особой оригинальностью, но они легкие и смешные. То есть в принципе картина справляется со своей задачей — она развлекает.
Герои прописаны нормально. Поднимается не одна проблема. Мотивы главного Антагонисты понятны, но вот цели их реализации не очень. Все можно было бы сделать и проще, но о чем бы тогда был фильм?
Также хочу отметить как показали характер Реда. Его поведение очень походит на поведение многих людей. И очень хорошо, когда рядом оказываются те, кто сможет помочь тебе встать на правильный путь (ему в этом плане повезло). Здесь бы отметила еще Сильвер, которая очень интересная. Малыши Птички это вообще отдельная история. Вообщем все Герои понравились.
Были, конечно, небольшие ляпы, но я не думаю, что здесь нужно к этому придираться. Правда один момент с шапкой Реда почему-то все никак не выходит из головы, уж больно акцентировали на этом внимание.
Как итог можно сказать, что мне, как «Новичку» во Вселенной Angry Birds, очень даже понравилось. Картина получилось яркой и забавной. И точно не скучной. Желания бежать и играть в эту игру или смотреть первую часть у меня не возникло, но этот мультфильм я определенно рекомендую к просмотру.
9/10
Оценка 8 из 10
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