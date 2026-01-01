Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Как скажешь, мама
Как скажешь, мама
, 2018
Россия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Ева Ланска
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2018
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российское кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667