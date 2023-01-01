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Смолфут Смолфут
Киноафиша Фильмы Смолфут Смолфут, 2018: актеры и роли
Smallfoot Смолфут 2018 / США
7.5 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Смолфут, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кэри Киркпатрик Кэри Киркпатрик Karey Kirkpatrick
Роли озвучивали
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Зендея Зендея Zendaya Джина Родригез Джина Родригез Gina Rodriguez Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Джеймс Корден Джеймс Корден James Corden Джимми Татро Джимми Татро Jimmy Tatro Леброн Джеймс Леброн Джеймс LeBron James Коммон Коммон Common
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