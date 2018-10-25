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В Гималаях обитают йети. Они живут по законам камней, которые им рассказывает вождь. Каждый день снежные люди много трудятся, и у них не остается времени на то, чтобы мечтать и размышлять о том, почему все в их мире устроено именно так. Например, молодой йети Миго хочет стать звонарем, как и его отец, даже несмотря на то, что тот «отбил» всю голову на такой работе. Жизнь Миго переворачивается, когда он случайно сталкивается с человеком. Правда, ему никто не верит, кроме…