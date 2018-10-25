Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смолфут Смолфут
Киноафиша Фильмы Смолфут Отзывы о мультфильме «Смолфут»
Smallfoot Смолфут 2018 / США
7.5 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Смолфут»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В Гималаях обитают йети. Они живут по законам камней, которые им рассказывает вождь. Каждый день снежные люди много трудятся, и у них не остается времени на то, чтобы мечтать и размышлять о том, почему все в их мире устроено именно так. Например, молодой йети Миго хочет стать звонарем, как и его отец, даже несмотря на то, что тот «отбил» всю голову на такой работе. Жизнь Миго переворачивается, когда он случайно сталкивается с человеком. Правда, ему никто не верит, кроме…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
maksahater 25 октября 2018, 12:53
Оценка
Очень интересный мультфильм .
25 октября 2018, 12:53 Ответить
Вадим Смышляев 27 октября 2018, 12:03
Оценка
Если любите музыкальные мультфильмы и рэп снежного человека, то дерзайте. Детям на один раз.
27 октября 2018, 12:03 Ответить
as.ru76 27 октября 2018, 14:25
Оценка
Ходила вдвоем с 5-летним сыном, отличный мультфильм, получили удовольствие!
27 октября 2018, 14:25 Ответить
ksartnn 28 октября 2018, 14:09
Оценка
Мультфильм посмотрели на одном дыхании. Добрая история. Понравился и ребенку и взрослым. Наш перевод дает повод посмеятся)
28 октября 2018, 14:09 Ответить
Sabina Machete 2 ноября 2018, 17:33
Оценка
Ходили с братом, очень понравилось)
Смешно и интересно, советуем !
2 ноября 2018, 17:33 Ответить
Татьяна Болохонова 4 ноября 2018, 09:06
Оценка
Ходила с дочкой 6 лет. ОЧЕНЬ понравился! Насмеялись.
4 ноября 2018, 09:06 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 1 комментарий
Вызов
Вызов 230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 21 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 11 комментариев
Мать
Мать 2 комментария
Экзорцист Ватикана
Экзорцист Ватикана 1 комментарий
Хотя бы кинода 2 8 комментариев
Русский крест
Русский крест 32 комментария
Дорогие мама и папа 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App