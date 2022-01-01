Наша рецензия

Генерал Морозов (Владимир Меньшов) очень редко видится с детьми. Они живут в городе, он – в нескольких километрах от МКАД. Каждый из его отпрысков занят своими делами. Младшая дочка (Екатерина Гордиенко) пытается наладить личную жизнь. Ее парень (Иван Пышненко) поставил перед возлюбленной непростое условие. Сначала он хочет спасти дельфинов, а все остальное откладывает на потом. Сын Михаил (Ян Цапник) вот уже полгода не пьет. Особую роль в этом играет беспрестанный надзор за владельцем…