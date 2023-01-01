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Жизнь за жизнь
Киноафиша Фильмы Жизнь за жизнь Жизнь за жизнь, 1991: актеры и роли
Zycie za zycie. Maksymilian Kolbe Жизнь за жизнь 1991 / Польша / Германия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Жизнь за жизнь, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Эдвард Жентара Edward Zentara Кристоф Вальц Кристоф Вальц Christoph Waltz Артур Барчиш Artur Barciś Густав Люткевич Gustaw Lutkiewicz Кшиштоф Залеский Krzysztof Zaleski Ежи Штур Jerzy Stuhr
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