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Американский анархист Американский анархист
Киноафиша Фильмы Американский анархист
American Anarchist

Американский анархист, 2016

2016 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Когда Уилльяму Пауэллу было двадцать, он хотел уничтожить лицемерный капитализм вокруг себя, — и чтобы облегчить этот процесс, написал и выпустил «Поваренную книгу анархиста»: сборник простых инструкций о том, как сделать динамит, собрать бомбу и превратить винтовку в гранатомет.

Когда Уилльям Пауэлл повзрослел, его представление о методах изменения мира несколько преобразились, но было уже поздно: его сочинение стало анархистским бестселлером, а вскоре окончательно приобрело полную независимость от автора.

Фильм Чарли Сискела, нашедшего постаревшего Пауэлла во французской глуши, — это исповедь автора «Поваренной книги анархиста» (который умер вскоре после выхода фильма) с той оговоркой, что священник тут играет роль прокурора: Пауэллу то и дело приходится отвечать на неудобные вопросы и узнавать, что его книга инспирировала тех или иных убийц и террористов. То, что в информационном обществе идеи не умирают, а цензура по факту невозможна, вроде бы безусловный плюс нашей эпохи, но «Американский анархист» заставляет посмотреть на эту проблему по-новому: в мире новых медиа человек не может убежать от себя, даже если этого заслуживает.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 мая 2017
Премьера в мире 2 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Чарли Сискел
В ролях
Уильям Пауэлл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский анархист 2 постера
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