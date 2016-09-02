Американский анархист, 2016

Когда Уилльяму Пауэллу было двадцать, он хотел уничтожить лицемерный капитализм вокруг себя, — и чтобы облегчить этот процесс, написал и выпустил «Поваренную книгу анархиста»: сборник простых инструкций о том, как сделать динамит, собрать бомбу и превратить винтовку в гранатомет.

Когда Уилльям Пауэлл повзрослел, его представление о методах изменения мира несколько преобразились, но было уже поздно: его сочинение стало анархистским бестселлером, а вскоре окончательно приобрело полную независимость от автора.

Фильм Чарли Сискела, нашедшего постаревшего Пауэлла во французской глуши, — это исповедь автора «Поваренной книги анархиста» (который умер вскоре после выхода фильма) с той оговоркой, что священник тут играет роль прокурора: Пауэллу то и дело приходится отвечать на неудобные вопросы и узнавать, что его книга инспирировала тех или иных убийц и террористов. То, что в информационном обществе идеи не умирают, а цензура по факту невозможна, вроде бы безусловный плюс нашей эпохи, но «Американский анархист» заставляет посмотреть на эту проблему по-новому: в мире новых медиа человек не может убежать от себя, даже если этого заслуживает.