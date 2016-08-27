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Джэксон
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Jackson

Джэксон, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
12 голосов
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О фильме

С 1973 года, после известного дела «Роу против Уэйда», аборты в США разрешены (хотя новый президент обещал этот закон вскоре исправить). Разрешены они и в Джэксоне, столице штата Миссисипи. Просто их почти негде делать. Из 14 клиник здесь осталась только одна, где официально проводятся аборты. Но и она вынуждена бороться за свое выживание в условиях нарастающего антиабортного движения. Каждый день сотрудники клиники пробираются к своему рабочему месту под крики дежурящих у забора детей, призывающих к возмездию за убиенных младенцев, а сторонники запретов требуют, чтобы женщина несла божье наказание за аморальное поведение и не имела права прерывать нежелательную беременность. Режиссер Мэйси Кроу, уже поднимавшая эту тему в номинированной на документальную премию «Эмми» короткометражке «Последняя больница», фокусируется на жизни трех героинь: pro-choice-сторонницы Шеннон Брюйер, директора Организации охраны здоровья женщин; pro-life-сторонницы Барбары Биверс, главы и лидера антиабортного движения; и растерянной 24-летней Эйприл Джексон, вынужденной готовиться в пятый раз стать матерью. Демонстрации, «операция по спасению Америки», антиабортная речь губернатора, бытовые скандалы, откровенные монологи — Мэйси Кроу дает выговориться каждому, хоть и не скрывает своих убеждений.

7.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 27 августа 2016
Возраст 16+
Режиссер
Мэйси Кроу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джэксон 2 постера
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