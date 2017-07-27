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Грейсфилд Грейсфилд
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The Gracefield Incident Грейсфилд 2017 / США / Канада
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Грейсфилд»

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Наша рецензия

Мэт (Матье Рэтхи), Джессика (Кимберли Лаферрье) и близкие друзья супругов решили провести несколько дней в лесу, точнее, в шикарном доме с джакузи, заботливо предоставленном начальником Мэта своему сотруднику на безвозмездной основе, чтобы тот смог немного развеяться в компании друзей. Десять месяцев назад в аварии его жена потеряла ребенка, а сам он остался без глаза. Особняк босса расположен в глуши, вокруг дома мужчина расставил ловушки и скрытые камеры: он верит в существование Йети и…

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КиноМюсли 27 июля 2017, 00:26
ЛУЧШЕ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ, ЧЕМ ХОДИТЬ С КАМЕРОЙ В ГЛАЗУ

Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «ГРЕЙСФИЛД» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА) Благодаря стараниям нашей любимой сети кинотеатров Киномакс мы увидели ленту Матье Рэтхи «Грейсфилд» за 2 дня до премьеры. Первые вопросы у нас возникли после перечисления жанров этого фильма (а именно: триллер, фантастика, ужасы, детектив, боевик).Как оказалось в итоге – это комедия. Но обо всём по порядку… Главный (и по совместительству единственный) плюс ленты –это то, что вы можете от души посмеяться над ним. Берите весёлую компанию и не стесняйтесь – вы поржёте (мы гарантируем). Итак, а теперь перейдём к перемыванию косточек создателю фильма (потому что Матье Рэтхи в этом фильме - главный актёр, он - сценарист и он - режиссёр). - Скажем так, как правило, в ужастиках с сюжетом не заморачиваются и этот фильм не стал исключением. Тупо и предсказуемо. - Огромное количество клише и штампов. ВСЕ САМЫЕ ТУПЫЕ штампы, которые только можно придумать есть в фильме:Есть неизвестный лес? - Пойдем туда ночью. А чтобы не потеряться еще и разделимся давайте! Страшный подвал? – Идём же скорее. Позвать на помощь еще пару человек? - Нет, я лучше один всё посмотрю. И Т.Д - Много ляпов. Начиная с того что световой день у них длился часов 6, а всё остальное была ночь и заканчивая тем, что герои надували гелиевые шарики ртом. - Такая себе актёрская игра. Совершенно не хочется им сострадать. И, пожалуй, главная проблема состоит в том, что создатель ленты так сам и не понял что он хотел сказать данным творением. Напугать до смерти? Явно нет. Показать «нетипичный» фильм ужасов? Увы, нет. В итоге у него получилось только рассмешить зрителя. А мы ставим этой ленте 5 камер в глазу из 10
Иииииии поооомните: Монстры любят желтые гелиевые шарики
27 июля 2017, 00:26 Ответить
mikhail070488 1 августа 2017, 06:57
Оценка
Название фильма и трейлер ещё хоть как-то говорит о том, что фильм можно посмотреть. Но после двадцати минут просмотра начинаешь понимать, что этот фильм придуман на скорую руку обкуренными блогерами постоянно снимающих себя.
Не понимаю, как подобная хрень попадает в широкий прокат.

Оценка фильма: 1
1 августа 2017, 06:57 Ответить
Андрей 20 октября 2017, 13:46
Оценка
фильм не фонтан, но если абстрагироваться и представить себя на месте героев, попробовать досмотреть можно и даже интересно!
концовка безобразная!
фильм на раз или как серия для "Секретных Материалов" ;))
20 октября 2017, 13:46 Ответить
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