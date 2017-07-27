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Мэт (Матье Рэтхи), Джессика (Кимберли Лаферрье) и близкие друзья супругов решили провести несколько дней в лесу, точнее, в шикарном доме с джакузи, заботливо предоставленном начальником Мэта своему сотруднику на безвозмездной основе, чтобы тот смог немного развеяться в компании друзей. Десять месяцев назад в аварии его жена потеряла ребенка, а сам он остался без глаза. Особняк босса расположен в глуши, вокруг дома мужчина расставил ловушки и скрытые камеры: он верит в существование Йети и…