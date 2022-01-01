Нильская невеста, 2015

В деревне, расположенной в дельте Нила, разыгрывается трагедия. Хеба любит Ахмеда, с которым помолвлена три года. Однажды она обнаруживает, что обручена с другим, незнакомым человеком. Дядя Хебы, живущий во Франции, приезжает и пытается вмешаться в ситуацию, яростно пытаясь пробить неприступную стену из традиций, семейных амбиций, жестких социальных норм и общей атмосферы покорности. Фильм снят в 2013 году, когда в Египте у власти находились Братья-мусульмане. «Нильская невеста» — это мучительное погружение в личную трагедию, переживаемую столь многими молодыми женщинами сегодня. Используя упрощенный подход, одновременно осторожный и всепроникающий, продуманный и спонтанный, Эдуард Миллс-Аффиф обнаруживает за семейной драмой глубокие противоречия кризисного периода в истории Египта. Эдуард Миллс-Аффиф — 48-летний режиссер-документалист, снявший более пятнадцати фильмов, показанных на телевидении и получивших награды на международных фестивалях. Среди них: «Bassin Miné» (2012), «Nouvelle Vague» (2013), «Мама Ya» (2009) и др.