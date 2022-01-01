Мы - Куба, 2015

Вдали от узнаваемых живописных видов Кубы поденный рабочий и оператор-любитель Андрес в течение семи лет снимал повседневную жизнь кубинцев в рабочем пригороде Гаваны. Режиссер Аннет Илиджью тайно вывезла из Кубы стопки кинопленок и смонтировала видеозаписи Андреаса в уникальный, живой и глубокий фильм, показывающий реальную жизнь обычных кубинцев накануне перемен, прежде недоступную для посторонних. Андрес, отец-одиночка, направляет объектив своей маленькой камеры на свое непосредственное окружение: семью близкого друга, супружескую пару диссидентов, живущую по соседству и борющуюся за политические свободы, собственную дочь и пожилую тетю. Мы видим жизнь этих трех семей, отмеченную ежедневной борьбой за самые насущные права и потребности, против политизированной идеологической обработки, с их попытками спрятаться и поисками маленьких моментов счастья.