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I Am — Gagarin

Я — Гагарин, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Очень личная история человека, ставшего очевидцем тех событий, которые уже обросли легендами и мифами. Если и есть колыбель российской танцевальной сцены, то это явно дом по адресу г. Санкт-Петербург, Фонтанка, 145. Туда эта музыка пришла с Запада, здесь она прижилась и отсюда пришла в Москву в форме первого (и последнего) советского рейва «Гагарин-пати», который прошел за неделю до того, как развалился СССР. Фильм Ольги Дарфи — это очень личная история человека, ставшего очевидцем тех событий, которые уже обросли легендами и мифами. Спустя четверть века с момента запуска в российский космос рейв-ракеты, Дарфи встретилась с первопроходцами этого движения, посетила руины Фонтанки и опустевший павильон «Космос» и попыталась ответить для себя на некоторые вопросы.

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Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Режиссер
Ольга Дарфи
Все актеры и съемочная группа
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5 октября 2017 12:35
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