Дай Мне Будущее: Мейджор Райзер на Кубе, 2017

Суперпопулярная группа Major Lazer весной прошлого года каким-то хитрым образом пробралась на Кубу и дала там один концерт, на который пришло полмиллиона человек. Для создателей этого документального фильма этого оказалось хорошей возможностью попутно запечатлеть кубинскую молодежную культуру. Она, как выясняется, мало в чем отличается от той, что существует у большого соседа. К тому же здесь находит подтверждение поговорка — голь на выдумки хитра. Когда-то давно, основной мозг Major Lazer — диджей и продюсер Дипло — шастал по бразильским фавелам и впитывал в себя местную музыку, чтобы познакомить мир с таким жанром как байле-фанк. Видимо теперь он нашел для себя новый источник вдохновения, а взамен привез кубинской молодежи ощущение будущего и понимания, что они теперь тоже часть большого мира.