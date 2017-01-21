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Дай Мне Будущее: Мейджор Райзер на Кубе Дай Мне Будущее: Мейджор Райзер на Кубе
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Give Me Future: Major Lazer in Cuba

Дай Мне Будущее: Мейджор Райзер на Кубе, 2017

2017 / США / Куба
3.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Суперпопулярная группа Major Lazer весной прошлого года каким-то хитрым образом пробралась на Кубу и дала там один концерт, на который пришло полмиллиона человек. Для создателей этого документального фильма этого оказалось хорошей возможностью попутно запечатлеть кубинскую молодежную культуру. Она, как выясняется, мало в чем отличается от той, что существует у большого соседа. К тому же здесь находит подтверждение поговорка — голь на выдумки хитра. Когда-то давно, основной мозг Major Lazer — диджей и продюсер Дипло — шастал по бразильским фавелам и впитывал в себя местную музыку, чтобы познакомить мир с таким жанром как байле-фанк. Видимо теперь он нашел для себя новый источник вдохновения, а взамен привез кубинской молодежи ощущение будущего и понимания, что они теперь тоже часть большого мира.

3.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 января 2017
Режиссер
Остин Питерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дай Мне Будущее: Мейджор Райзер на Кубе 2 постера
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