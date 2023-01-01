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Письма из Багдада
Письма из Багдада, 2016: актеры и роли
Letters from Baghdad
Письма из Багдада
2016 / США / Великобритания / Франция
6.9
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Письма из Багдада, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сабина Крайэнбюль
Sabine Krayenbühl
В ролях
Аммар Хадж Ахмад
Ammar Haj Ahmad
Адам Эстилл
Adam Astill
Джоэнна Дэвид
Саймон Чэндлер
Simon Chandler
Энтони Эдридж
Anthony Edridge
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