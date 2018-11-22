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Ральф против интернета Ральф против интернета
Киноафиша Фильмы Ральф против интернета Отзывы о мультфильме «Ральф против интернета»
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 Ральф против интернета 2018 / США
8.1 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о мультфильме «Ральф против интернета»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В 2012 году на экраны вышел анимационный фильм студии Disney «Ральф», повествующий о непростых трудовых буднях добродушного здоровяка из игрового автомата, который решил доказать всем, что, хоть и исполняет роль злодея в своей игре, он все же способен на геройские подвиги и настоящую дружбу. Спустя шесть лет (как реальных, так и экранных) Ральф и его подруга — принцесса Ванилопа фон Кекс — отправляются в новое приключение. У режиссерского руля вновь оказались Рич Мур и…

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8805 22 ноября 2018, 16:44
не понравился, не рекомендую...не хватило доброты и душевности
22 ноября 2018, 16:44 Ответить
morf6274 23 ноября 2018, 15:37
Оценка
Тоже не понравилось, небыло сцены с блинчиками((((
23 ноября 2018, 15:37 Ответить
Анна Пермякова 23 ноября 2018, 16:30
в ответ на сообщение morf6274 от 23 ноября 2018, 15:37
Она после титров(
23 ноября 2018, 16:30 Ответить
alex 25 ноября 2018, 20:49
Оценка
эта часть понравилась больше предыдущей.
а так, не понятно, зачем такое на широкие экраны-то шагает.

для инопланетян.
25 ноября 2018, 20:49 Ответить
Витя Чумак 26 ноября 2018, 04:12
Оценка
Все просто отлично. Но вот эти принцессы! Советчицы блин и теперь тут песня от Пенелопы есть и не сказать что это песня "торт"
26 ноября 2018, 04:12 Ответить
ipaeva.masha 26 ноября 2018, 08:05
Оценка
Не поравился
26 ноября 2018, 08:05 Ответить
Афоня 26 ноября 2018, 20:30
Оценка
До первой части конечно не дотягивает, но тоже неплохо.
26 ноября 2018, 20:30 Ответить
Максим Дерегузов 28 ноября 2018, 13:56
Оценка
Первая часть лучше. Ну кому первая зашла и эту можно посмотреть. Вообщем не пожалел что сходил.
28 ноября 2018, 13:56 Ответить
tanyamois65 1 декабря 2018, 22:34
Оценка
Отличный фильм для семейного просмотра
1 декабря 2018, 22:34 Ответить
Макс Матюхин 1 декабря 2018, 22:51
Оценка
Отличный мультик. Добрый, весёлый, с юмором, без пошлостей.
Но мульт имено для детей, если кому за 20 хочет посмотреть немного разочаруется.
Но для просмотра с детьми самое то
1 декабря 2018, 22:51 Ответить
seven77713 4 декабря 2018, 20:23
Оценка
Совсем уж для самых маленьких телезрителей😊
4 декабря 2018, 20:23 Ответить
Ксюша Ягодина 6 декабря 2018, 08:05
в ответ на сообщение Макс Матюхин от 1 декабря 2018, 22:51
Здравствуйте а можыте подсказать цену ?
6 декабря 2018, 08:05 Ответить
Елизавета Королёва 6 марта 2019, 08:47
А сколько билеты стоят?
6 марта 2019, 08:47 Ответить
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