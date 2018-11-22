В 2012 году на экраны вышел анимационный фильм студии Disney «Ральф», повествующий о непростых трудовых буднях добродушного здоровяка из игрового автомата, который решил доказать всем, что, хоть и исполняет роль злодея в своей игре, он все же способен на геройские подвиги и настоящую дружбу. Спустя шесть лет (как реальных, так и экранных) Ральф и его подруга — принцесса Ванилопа фон Кекс — отправляются в новое приключение. У режиссерского руля вновь оказались Рич Мур и…
а так, не понятно, зачем такое на широкие экраны-то шагает.
для инопланетян.
Но мульт имено для детей, если кому за 20 хочет посмотреть немного разочаруется.
Но для просмотра с детьми самое то
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