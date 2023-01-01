Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ральф против интернета Ральф против интернета
Киноафиша Фильмы Ральф против интернета Награды и номинации мультфильма Ральф против интернета
Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 Ральф против интернета 2018 / США
7.6 Оцените
144 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Ральф против интернета

Вся информация о мультфильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Личная баня, живые и мертвые животные: в каких хоромах поселился доктор Мясников
«Посылал на три буквы»: Ахеджакова отличилась у гроба покойного коллеги
«Моя дочка»: настоящим отцом Орбакайте оказался Моисеев
В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)
О таком мечтают все женщины: потеряете дар речи, увидев это фото отца Алисы Тепляковой
Сложный тест: сможете отгадать мультфильмы Дисней по смайликам?
«Ничего хорошего»: от высказываний Вайкуле об СССР волосы встанут дыбом
Вы бы никогда не догадались: почему звезды предпочитают не здороваться с сыном Маслякова
Настоящая армянская: почему Луспекаев всю жизнь работал под чужой фамилией
Миллион долларов за минуту: ахнете, за что этой актрисе заплатили целое состояние
Тучный и уставший старик: не поверите глазам, увидев Киркорова без грима до всех операций
Женщины не способны устоять перед мужчинами с этими именами: сбивающая с ног харизма
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше