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Строшек
Строшек, 1976: актеры и роли
Stroszek
Строшек
1976 / ФРГ
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Строшек, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог
Werner Herzog
В ролях
Бруно С.
Bruno S.
Ева Маттес
Клеменс Шайц
Clemens Scheitz
Вильгельм фон Хомбург
Wilhelm von Homburg
Буркхард Дрист
Burkhard Driest
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