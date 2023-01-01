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Строшек Строшек
Киноафиша Фильмы Строшек Строшек, 1976: актеры и роли
Stroszek Строшек 1976 / ФРГ
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Строшек, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Бруно С. Бруно С. Bruno S. Ева Маттес Клеменс Шайц Clemens Scheitz Вильгельм фон Хомбург Wilhelm von Homburg Буркхард Дрист Burkhard Driest
Чебурашка
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