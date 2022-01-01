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Как Эрих лишился работы
Wie Erich seine Arbeit verlor
Как Эрих лишился работы, 1999
1999 / Германия
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1999
Возраст
16+
Режиссер
Кай фон Вестерман
Все актеры и съемочная группа
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